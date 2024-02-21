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Казахстан та Білорусь допомагають Росії постачанням зброї в обхід санкцій — розслідування

21 лютого 2024 22:59
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Казахстан та Білорусь допомагають Росії постачанням зброї в обхід санкцій — розслідування
Постачання російської військової техніки. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Попри введені санкції , військова техніка продовжує надходити до Росії через обхідні шляхи. У справі про постачання зброї до обходу санкцій фігурують казахські та білоруські компанії, які таким чином допомагають агресору здійснювати удари по Україні.

Про це йдеться у розслідуванні "Верстки", білоруського видання "Бюро" та Центру з дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP).

Постачання зброї РФ в обхід санкцій

Російська компанія "ОСТЕК" — одна з компаній групи, "ОСТЕК-СМТ", ще у 2021 році виграла тендер на постачання обладнання для Центрального науково-дослідного інституту хімії та механіки в Москві (ЦНДІХМ), який виробляє авіабомби, які використовуються Росією в Україні. Навіть після введення санкцій проти російської військово-промислової сфери постачання сучасного обладнання не припинилося.

Згідно з митними даними, у 2021 та 2022 роках компанії з групи "ОСТЕК" імпортували до Росії обладнання для виробництва напівпровідників та мікросхем на суму понад 20 мільйонів доларів, з яких понад вісім мільйонів доларів припали на період після початку військових дій Росії проти України.

Допомога Білорусі та Казахстану у постачанні зброї для РФ

Розслідування показало, що постачання було здійснено завдяки допомозі компаній з білоруським корінням, які допомагали "ОСТЕК" ввозити сучасне обладнання для електроніки до Росії. Зокрема згадується білоруська компанія "Тефіда".

Від імені казахстанської компанії "КБР-Технології", з березня по серпень 2023 року, "Тефіда" здійснила постачання обладнання для виробництва електронних компонентів на суму 5 мільйонів доларів для групи "ОСТЕК" та пов'язаних із нею компаній.

Для обходу західних санкцій та зменшення підозр з боку європейських митних органів постачальники реєстрували товар на казахстанську компанію "КБР-Технології". Однак вантаж не досягав кінцевого пункту в Петропавловську, а перенаправлявся через Мінськ і розвантажувався у Москві.

У ході розслідування було виявлено документи, що вказують на те, що казахстанська компанія "КБР-Технології" надавала офіційний дозвіл білоруській компанії "Тефіда" не тільки для зберігання вантажів на території Білорусі, а й для їхнього подальшого перевезення до Росії.

Нагадаємо, посли Європейського Союзу 21 лютого схвалили 13-й пакет санкцій проти Російської Федерації. У новому пакеті є жорсткі обмеження для росіян та їхніх союзників.

Раніше Угорщина заблокувала новий 13-й пакет європейських санкцій проти Росії. Чиновники попросили додатковий час для вивчення пропозицій.

санкції проти Росії
Білорусь
санкції
зброя
Казахстан
військова техніка
війна в Україні

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