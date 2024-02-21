Казахстан и Беларусь помогают России поставками оружия в обход санкций — расследование

Поставки российской военной техники. Фото: росСМИ

Несмотря на введенные санкции, военная техника продолжает поступать в Россию через обходные пути. В деле о поставках оружия в РФ в обход санкций фигурируют казахские и беларусские компании, которые таким образом помогают агрессору осуществлять удары по Украине.

Об этом говорится в расследовании "Вёрстки", белорусского издания "Бюро" и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Поставки оружия РФ в обход санкций

Российская компания "ОСТЕК" — одна из компаний группы, "ОСТЕК-СМТ", еще в 2021 году выиграла тендер на поставку оборудования для Центрального научно-исследовательского института химии и механики в Москве (ЦНИИХМ), который производит авиабомбы, используемые Россией в Украине. Даже после введения санкций против российской военно-промышленной сферы, поставки современного оборудования не прекратились.

Согласно таможенным данным, в 2021 и 2022 годах компании из группы "ОСТЕК" импортировали в Россию оборудование для производства полупроводников и микросхем на сумму более 20 миллионов долларов, из которых более восемь миллионов долларов пришлись на период после начала военных действий России против Украины.

Помощь Беларуси и Казахстана в поставках оружия для РФ

Расследование показало, что поставки были осуществлены благодаря помощи компаний с белорусскими корнями, которые помогали "ОСТЕК" ввозить современное оборудование для электроники в Россию. В частности, упоминается белорусская компания "Тефида".

От имени казахстанской компании "КБР-Технологии", с марта по август 2023 года, "Тефида" осуществила поставки оборудования для производства электронных компонентов на сумму 5 миллионов долларов для группы "ОСТЕК" и связанных с ней компаний.

Для обхода западных санкций и уменьшения подозрений со стороны европейских таможенных органов, поставщики регистрировали товар на казахстанскую компанию "КБР-Технологии". Однако груз не достигал конечного пункта в Петропавловске, а перенаправлялся через Минск и разгружался в Москве.

В ходе расследования были обнаружены документы, указывающие на то, что казахстанская компания "КБР-Технологии" давала официальное разрешение белорусской компании "Тефида" не только для хранения грузов на территории Беларуси, но и для их последующей перевозки в Россию.

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