Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский наградил украинских военных в Гостомеле arrow

Зеленский наградил украинских военных в Гостомеле

24 февраля 2024 14:45
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский наградил украинских военных в Гостомеле
Президент Украины Владимир Зеленский вручает военному государственную награду. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Гостомеле, что в Киевской области, международных политиков, которые приехали по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Во время визита глава государства также наградил украинских воинов.

Соответствующее обращение президента опубликовано в его соцсетях.

О чем сказал Зеленский во время встречи с западными партнерами

"Мы сильнее, чем любая геополитика. Единение людей может сделать больше, чем любой диктатор. А смелость — обычная народная смелость — переворачивает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся", — отметил он.

Президент выразил благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе правительства Италии Джорджи Мелони, премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, которые прибыли в Гостомель.

"Я благодарю за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству — укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России. И я благодарю каждый шаг, который позволяет приблизить справедливое завершение этой войны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Также мы сообщали, что сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.

Владимир Зеленский
награда
военные
политики
люди
война в Украине
2 года войны
Гостомель

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

11 февраля 2024
Новость с видео

17:53Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, которые стоят на границе

10 февраля 2024

22:58 Украинка с рекордными баллами попала в финал нацотбора Швеции на Евровидение

15 февраля 2024
Новость с фото

06:34Взрывы гремят во Львове — ракетная атака на запад

17 февраля 2024

09:18 Зинченко уйдет из Арсенала в конце сезона — на украинца претендуют два клуба

16 февраля 2024
Новость с видео

16:54 Не вносите эти удобрения при посадке картофеля — клубень будет мелким и сгниет

10 февраля 2024

20:13 Авто украинцев могут зарегистрировать в ТЦК и запретить передвигаться между областями

15 февраля 2024

17:21 В Минцифри назвали категорию лиц, которых не будут бронировать от мобилизации

Актуальное по теме