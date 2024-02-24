Зеленский наградил украинских военных в Гостомеле

Президент Украины Владимир Зеленский вручает военному государственную награду. Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Гостомеле, что в Киевской области, международных политиков, которые приехали по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Во время визита глава государства также наградил украинских воинов.

Соответствующее обращение президента опубликовано в его соцсетях.

О чем сказал Зеленский во время встречи с западными партнерами

"Мы сильнее, чем любая геополитика. Единение людей может сделать больше, чем любой диктатор. А смелость — обычная народная смелость — переворачивает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся", — отметил он.

Президент выразил благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе правительства Италии Джорджи Мелони, премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, которые прибыли в Гостомель.

"Я благодарю за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству — укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России. И я благодарю каждый шаг, который позволяет приблизить справедливое завершение этой войны", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.

Также мы сообщали, что сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.