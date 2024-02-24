Зеленский наградил украинских военных в Гостомеле
Президент Украины Владимир Зеленский встретил в Гостомеле, что в Киевской области, международных политиков, которые приехали по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ. Во время визита глава государства также наградил украинских воинов.
Соответствующее обращение президента опубликовано в его соцсетях.
О чем сказал Зеленский во время встречи с западными партнерами
"Мы сильнее, чем любая геополитика. Единение людей может сделать больше, чем любой диктатор. А смелость — обычная народная смелость — переворачивает даже такие страницы истории, которые, казалось, никогда не завершатся", — отметил он.
Президент выразил благодарность президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, главе правительства Италии Джорджи Мелони, премьер-министру Бельгии Александру Де Кроо, премьер-министру Канады Джастину Трюдо, которые прибыли в Гостомель.
"Я благодарю за каждый пакет поддержки, который помогает нашим воинам сражаться, а государству — укрепляться. Я благодарю за каждое санкционное решение против России. И я благодарю каждый шаг, который позволяет приблизить справедливое завершение этой войны", — подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее Зеленский по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российским злом уже столько времени.
Также мы сообщали, что сегодня в Киев прибыла президент Европейской Комиссии Урсула фон дер Ляен. Она решила посетить украинскую столицу по случаю второй годовщины полномасштабного вторжения РФ.
Кроме того, в Киев прибыли премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава правительства Италии Джорджия Мэлони и премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо.
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