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День спротиву окупації Криму — Зеленський у зверненні сказав важливі слова

26 лютого 2024 13:41
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
День спротиву окупації Криму — Зеленський у зверненні сказав важливі слова
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців з нагоди Дня спротиву окупації АР Крим та Севастополя. За його словами, 10 років тому Росія "вкрала" в України Крим. Він наголосив, що війни закінчуються по-справжньому чесно, "коли зло, яке їх породило, вдається загасити".

Про це він сказав під час свого звернення в понеділок, 26 лютого.

Про що сказав Зеленський у зверненні

"І коли разом з російською окупаційною армією в наш Крим увійшли приниження та знущання з людей, репресії та страх. Цю жорстоку війну, що триває зараз проти України, російський реваншизм породив саме тоді, коли відчув, що світ здатен заплющити очі на такі злочини, на такі анексії, на таке знущання з людей, чий дім просто відбирають", — зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна повинна нарощувати свої сили, аби протистояти ворогу. Держава має боротися за людей в Криму та на всіх інших окупованих територіях України. 

"Ми маємо боротися за повне відновлення сили міжнародного права — сили щодо Криму, а отже, і будь-якої іншої землі. Ми маємо боротися за фундаментальне право кримськотатарського народу, як і будь-якого іншого народу, — право жити у своєму домі", — наголосив президент.

Допомога партнерів у майбутньому звільненні Криму

Політик подякував усім, хто не забуває за український півострів та допомагає зусиллям України щодо Криму. 

"Хто допомагає нашим воїнам. Хто бореться у Криму проти окупантів. Хто не віддає власної душі російському злу. Хто допомагає звільняти людей, які були репресовані російським режимом, хто підтримує цих людей і зберігає їхню віру — віру у справедливість, у її силу, в Україну", — додав Зеленський.

Нагадаємо, кожного року 26 лютого в Україні відзначають День спротиву Криму російській окупації. З нагоди такого дня в Одесі підняли кримськотатарський прапор.

Водночас голова української розвідки Кирило Буданов порекомендував жителям Криму не користуватися так званим Керченським мостом. 

Володимир Зеленський
Крим
окупанти
деокупація України
окупація
війна в Україні

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