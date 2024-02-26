День сопротивления оккупации Крыма — Зеленский в обращении сказал важные слова

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам по случаю Дня сопротивления оккупации АР Крым и Севастополя. По его словам, 10 лет назад Россия "украла" в Украины Крым. Он подчеркнул, что войны заканчиваются по-настоящему честно, "когда зло, которое их породило, удается погасить".

Об этом он сказал во время своего обращения в понедельник, 26 февраля.

О чем сказал Зеленский в обращении

"И когда вместе с российской оккупационной армией в наш Крым вошли унижение и издевательства над людьми, репрессии и страх. Эту жестокую войну, продолжающуюся сейчас против Украины, российский реваншизм породил именно тогда, когда почувствовал, что мир способен закрыть глаза на такие преступления, на такие аннексии, на такое издевательство над людьми, чей дом просто отбирают", — отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина должна наращивать свои силы, чтобы противостоять врагу. Государство должно бороться за людей в Крыму и на других оккупированных территориях Украины.

"Мы должны бороться за полное восстановление силы международного права — силы в отношении Крыма, а следовательно, и любой другой земли. Мы должны бороться за фундаментальное право крымскотатарского народа, как и любого другого народа, — право жить в своем доме", — подчеркнул Президент.

Помощь партнеров в будущем освобождении Крыма

Политик поблагодарил всех, кто не забывает за украинский полуостров и помогает усилиям Украины в отношении Крыма.

"Кто помогает нашим воинам. Кто борется в Крыму против оккупантов. Кто не отдает собственной души российскому злу. Кто помогает освобождать людей, которые были репрессированы российским режимом, кто поддерживает этих людей и сохраняет их веру — веру в справедливость, в ее силу, в Украину", — добавил Зеленский.

Напомним, каждый год 26 февраля в Украине отмечают День сопротивления Крыма российской оккупации. По случаю такого дня в Одессе подняли крымскотатарский флаг.

В то же время глава украинской разведки Кирилл Буданов порекомендовал жителям Крыма не пользоваться так называемым Керченским мостом.