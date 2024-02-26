Президент вручает сертификат Героям Украины. Фото: Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших воинов. Он отметил, что Родина никогда не забудет своих защитников.

Об этом сообщила пресс-служба президента в понедельник, 26 февраля.

Герои Украины получили квартиры

"Продолжаем традицию особой благодарности и уважения к украинским Героям. Вручил сертификаты на квартиры Героям Украины и родным погибших Героев", — заявил президент.

Зеленский вручил 30 сертификатов на квартиры украинским воинам и семьям погибших. Он подчеркнул, что хочет поблагодарить каждого защитника и защитницу за то, что они есть у Украины.

"На нашу землю уже точно не придут такие времена, когда кто-то мог бы заставить украинцев забыть своих Героев. Украинцы свою независимость и собственное государство уже никогда не отдадут, никогда Украина не предаст память своих Героев", — заверил глава государства.

Он также призвал украинцев быть гордыми тех соотечественников, которые боролись так, что стали образцом на поколение.

"И, пожалуйста, пусть все в Украине помнят, какой ценой удавалось и удается беречь независимость", — заключил президент.

Выступление Владимира Зеленского. Фото: Офис президента

Родственники павших героев. Фото: Офис президента

Зеленский вручает военный сертификат. Фото: Офис президента

Напомним, 24 февраля Зеленский в Гостомеле Киевской области наградил и отметил украинских воинов.

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения РФ президент заявил, что гордится каждым и каждой, кто борется с российскими захватчиками уже столько времени.