Зеленський оголосив про старт платформи "Зроблено в Україні" — як вона працюватиме

Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео

Президент Володимир Зеленський оголосив про початок роботи нової економічної платформи "Зроблено в Україні". За його словами, вона повинна стати майданчиком для діалогу між державою та бізнесом.

Про це глава держави сказав під час форуму "Зроблено в Україні" в понеділок, 26 лютого.

Для чого створили таку платформу

Під час форуму "Зроблено в Україні" Президент оголосив про старт нової економічної платформи, а отже, нової економічної політики.



"Ми вже зробили значні речі для модернізації та спрощення роботи державних інституцій, щоб інституції сприяли ефективності нашої економіки. Зараз маємо додати ще інструментів", — наголосив глава держави.

Зеленський додав, що Україна має зробити все, аби якомога більше українських підприємств змогли зберегти та масштабувати свою роботу. Він дав завдання Кабінету міністрів створити декілька практичних кроків.

"І третє: маємо узгодити абсолютно сучасний моральний договір між суспільством та бізнесом, між державою та бізнесом", — додав Президент.

Програма кешбеку "Купуй українське"

Зеленський анонсував програму українського кешбеку. Так, за купівлю товарів, вироблених в Україні, громадянам повертатимуть частину грошей.

Наразі проєкт активно розробляють, щоб він запрацював вже цього року.

Керівник Офісу президента Андрії Єрмак заявив, що платформа "Зроблено в Україні" — це "наш національний бренд".

"Це просування всього українського у світі. Платформа має об’єднати всю бізнес-спільноту: від малого підприємця до великих бізнес-груп. У Києві відкриють офіс платформи", — запевнив посадовець.

Нагадаємо, раніше перший віцепрем’єр-міністр — міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що у 2023 році українські бізнесмени сплатили на 26% податків і зборів більше, ніж у 2022 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна залучила від початку повномасштабної війни понад 70 мільярдів доларів із зовнішнього фінансування.