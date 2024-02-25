Блокада польсько-українського кордону — Зеленський заявив про захист бізнесу

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Новини.LIVE

Президент України Володимир Зеленський відреагував на блокаду польсько-українського кордону. Він наголосив, що наразі дуже важливо зберегти союз з Варшавою.

Про це український лідер сказав на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".

Протести поляків на кордоні з Україною

"Якщо кроки розв'язання проблеми з Польщею не знайдуться, ми будемо захищати наш бізнес", — зазначив Зеленський.

Він вважає, що премʼєри країн знайдуть відповідні кроки. Глава держави додав, що для України дуже важливо зберегти союз з Польщею.

Нагадаємо, невідомі особи 25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Також польські фермери відновили протест на пункті пропуску "Устилуг — Зосин". Внаслідок цього на кордоні з Україною сформувалася черга з вантажівок.