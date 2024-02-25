У Польщі невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи

Розсипана українська кукурудза в Польщі. Фото: скриншот з відео

Невідомі особи 25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Про це повідомляє РiK.

Пошкодження української агропродукції 25 лютого

Як відомо, 25 лютого на залізниці у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства невідомі висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Мінінфраструктури повідомило про пошкодження 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції. Зазначається, що вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу.

Реакція України

На інцидент відреагував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", — сказав він.

Міністр наголосив, що це вже четвертий "випадок вандалізму" на польских залізничних станціях, який залишився безкарним.

Інші випадки псування українського збіжжя

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Ситуація повторилась 23 лютого. Тоді невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.

Втретє на кордоні з Польщею висипали українську продукцію 24 лютого. Цього разу невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами на залізничній станції Дорогуськ.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на інцидент і заявив, що такі дії поляків є "ницістю і ганьбою".