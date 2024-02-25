Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow У Польщі невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи arrow

У Польщі невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи

25 лютого 2024 16:42
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Польщі невідомі висипали десять вагонів української кукурудзи
Розсипана українська кукурудза в Польщі. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Невідомі особи 25 лютого висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Про це повідомляє РiK

Пошкодження української агропродукції 25 лютого

Як відомо, 25 лютого на залізниці у селі Котомеж Куявсько-Поморського воєводства невідомі висипали щонайменше десять вагонів української кукурудзи. Це наймасштабніше псування українського збіжжя від початку протестів польських фермерів.

Мінінфраструктури повідомило про пошкодження 160 тонн українського зерна на польській залізничній станції. Зазначається, що вантаж прямував транзитом до порту Гданськ, звідки направлявся до інших країн світу. 

Реакція України

На інцидент відреагував міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков. 

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає також і завдяки фермерам. Отже, ті, хто вчинили ці злочини точно не зацікавлені в українському мирі і перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", — сказав він. 

Міністр наголосив, що це вже четвертий "випадок вандалізму" на польских залізничних станціях, який залишився безкарним.

Інші випадки псування українського збіжжя

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

Ситуація повторилась 23 лютого. Тоді невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу. 

Втретє на кордоні з Польщею висипали українську продукцію 24 лютого. Цього разу невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами на залізничній станції Дорогуськ.  

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на інцидент і заявив, що такі дії поляків є "ницістю і ганьбою". 

Польща
протести
зерно
кукурудза

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

15 лютого 2024
Новина з фото

06:34Вибухи гримлять у Львові — ракетна атака на захід

17 лютого 2024

09:18 Зінченко піде з Арсенала наприкінці сезону — на українця претендують два клуби

16 лютого 2024
Новина з відео

16:54 Ніколи не вносьте ці добрива при посадці картоплі — бульба буде дрібною та згниє

15 лютого 2024

17:21 У Мінцифрі назвали категорію осіб, яких не бронюватимуть від мобілізації

14 лютого 2024

20:00 Юрист розповів про відповідальність за ігнорування повістки ТЦК з іншої області

15 лютого 2024

17:03 У збірної України буде новий технічний спонсор замість Joma

12 лютого 2024

16:28 Народний синоптик Діденко розповіла, де завтра чекати тепла до +17

Актуальне по темі