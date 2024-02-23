Поляки на кордоні знову відкрили українські зерновози і розсипали продукцію

Зіпсований ріпак на польському кордоні. Фото: t.me/miUkraune

На польському кордоні 23 лютого знову зіпсували українську агропродукцію. Невідомі розсипали ріпак з трьох зерновозів, які прямували до німецького Гамбургу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства відновлення України.

На польському кордоні знову розсипали українську агропродукцію

У відомстві розповіли, що 23 лютого біля 09:00 на залізничному пункті пропуску Дорогуськ невідомі висипали на землю український ріпак з трьох зерновозів. Цей вантаж прямував транзитом через Польщу до німецького Гамбургу.

"Скажу лише, що непокарані злочини завжди повертаються. Хоч це військова агресія, хоч пошкоджене зерно. Злочинці мають бути знайдені і покарані негайно, щоб в інших не було спокуси їх повторити," — прокоментував інцидент міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зазначається, що Укрзалізниця готує відповідне звернення до правоохоронних органів Польщі.

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Що відбувається на кордоні

Нагадаємо, 20 лютого польські протестувальники почали повну блокаду українського кордону, внаслідок чого рух транспорту майже на всіх КПП обмежено або повністю заблоковано.

Крім того, польські фермери перекрили залізницю біля КПП "Медика — Шегині" та розсипали українське зерно з вантажного вагона на колії. Відомо, що потяг прямував транзитом до Німеччини.

На тлі масових протестів Президент України Володимир Зеленський доручив уряду прибути на кордон та закликав прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска та президента Польщі Анджея Дуду також відвідати кордон, щоб розв'язати проблему перешкоджання руху транспорту.

Польська сторона теж хоче зустрітись з українським керівництвом на тлі масштабних протестів аграріїв. Однак у Польщі пропонують це зробити не на кордоні, а в більш безпечному місці.