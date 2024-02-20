Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію

Протести польських фермерів. Фото: REUTERS

Польські фермери у вівторок, 20 лютого, розпочали масові протести на лише на кордоні з Україною, а й по містах усередині країни. Аграрії, які протестують, вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє польське видання RFM 24.

Мітинги польських фермерів — що відбувається всередині країни

Польські фермери 20 лютого оголосили днем протестів. Так, сьогодні очікується ускладнення руху на трасах державного та обласного значення, поблизу автошляхів, пунктів пропуску на кордоні з Україною та в центрі міст Польщі.

Мапа протестів фермерів у Польщі. Фото: Google Maps

Аграрії активізувались на переході в Дорогуську і до 18:00 обіцяють не пропускати жодної вантажівки, яка прямуватиме в бік України. Вони вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

"Це наша форма протесту. Ідея в тому, щоб протест був більш відчутним. Ми ще чекаємо, хто з нами поговорить", — кажуть фермери.

Протести польських фермерів. Фото: RFM 24

Протести польських фермерів. Фото: RFM 24

Протести польських фермерів. Фото: Reuters

Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters

Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters

Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters 1 / 6

Вчора увечері черга вантажівок до ПП Дорогуськ складала вже 17 км. Водії змушені чекати у ній по 230 годин.

Протестувальники у Дорогуську скандують:

"Тут є Польща, не Брюссель, не підтримую українців".

Інший фермер наголосив, що метою масштабних протестів на кордоні та всередині країни є:

стоп Зеленій угоді,

припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України,

припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.

Крім того, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". ЗМІ повідомляються, що вони розсипали збіжжя з вантажного вагона.

Нагадаємо, 18 лютого польські фермери почали мітинг на залізничній колії. Протестувальники поставили на дорозі сільськогосподарську техніку та написали на плакатах образливі написи.

У зв'язку з загостренням ситуації на польсько-українському кордоні голова українського уряду Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Через мітинги польських аграріїв також висловився Президент України Володимир Зеленський. За його словами, такі протести на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.