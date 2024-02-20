Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію
Польські фермери у вівторок, 20 лютого, розпочали масові протести на лише на кордоні з Україною, а й по містах усередині країни. Аграрії, які протестують, вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.
Про це повідомляє польське видання RFM 24.
Мітинги польських фермерів — що відбувається всередині країни
Польські фермери 20 лютого оголосили днем протестів. Так, сьогодні очікується ускладнення руху на трасах державного та обласного значення, поблизу автошляхів, пунктів пропуску на кордоні з Україною та в центрі міст Польщі.
Аграрії активізувались на переході в Дорогуську і до 18:00 обіцяють не пропускати жодної вантажівки, яка прямуватиме в бік України. Вони вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.
"Це наша форма протесту. Ідея в тому, щоб протест був більш відчутним. Ми ще чекаємо, хто з нами поговорить", — кажуть фермери.
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Протести польських фермерів. Фото: RFM 24
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Протести польських фермерів. Фото: RFM 24
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Протести польських фермерів. Фото: Reuters
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Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
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Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
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Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
Вчора увечері черга вантажівок до ПП Дорогуськ складала вже 17 км. Водії змушені чекати у ній по 230 годин.
Протестувальники у Дорогуську скандують:
"Тут є Польща, не Брюссель, не підтримую українців".
Інший фермер наголосив, що метою масштабних протестів на кордоні та всередині країни є:
- стоп Зеленій угоді,
- припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України,
- припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі.
Крім того, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". ЗМІ повідомляються, що вони розсипали збіжжя з вантажного вагона.
Нагадаємо, 18 лютого польські фермери почали мітинг на залізничній колії. Протестувальники поставили на дорозі сільськогосподарську техніку та написали на плакатах образливі написи.
У зв'язку з загостренням ситуації на польсько-українському кордоні голова українського уряду Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
Через мітинги польських аграріїв також висловився Президент України Володимир Зеленський. За його словами, такі протести на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість.
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