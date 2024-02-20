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Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію

20 лютого 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію
Протести польських фермерів. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польські фермери у вівторок, 20 лютого, розпочали масові протести на лише на кордоні з Україною, а й по містах усередині країни. Аграрії, які протестують, вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України.

Про це повідомляє польське видання RFM 24

Мітинги польських фермерів — що відбувається всередині країни

Польські фермери 20 лютого оголосили днем протестів. Так, сьогодні очікується ускладнення руху на трасах державного та обласного значення, поблизу автошляхів, пунктів пропуску на кордоні з Україною та в центрі міст Польщі.

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Мапа протестів фермерів у Польщі. Фото: Google Maps

Аграрії активізувались на переході в Дорогуську і до 18:00 обіцяють не пропускати жодної вантажівки, яка прямуватиме в бік України. Вони вимагають насамперед обмеження імпорту сільськогосподарської продукції з України. 

"Це наша форма протесту. Ідея в тому, щоб протест був більш відчутним. Ми ще чекаємо, хто з нами поговорить", — кажуть фермери. 

  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 2
    Протести польських фермерів. Фото: RFM 24
  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 3
    Протести польських фермерів. Фото: RFM 24
  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 4
    Протести польських фермерів. Фото: Reuters
  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 5
    Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 6
    Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
  • Протести польських фермерів — аграрії розпочали масштабну акцію - фото 7
    Протести польських фермерів на кордоні. Фото: Reuters
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Вчора увечері черга вантажівок до ПП Дорогуськ складала вже 17 км. Водії змушені чекати у ній по 230 годин.

Протестувальники у Дорогуську скандують:
"Тут є Польща, не Брюссель, не підтримую українців".

Інший фермер наголосив, що метою масштабних протестів на кордоні та всередині країни є:

  • стоп Зеленій угоді,
  • припинення імпорту сільськогосподарської продукції з України,
  • припинення обмеження розведення хутрового тваринництва в Польщі. 

Крім того, польські протестувальники перекрили залізницю поблизу пункту пропуску "Медика-Шегині". ЗМІ повідомляються, що вони розсипали збіжжя з вантажного вагона.

Нагадаємо, 18 лютого польські фермери почали мітинг на залізничній колії. Протестувальники поставили на дорозі сільськогосподарську техніку та написали на плакатах образливі написи. 

У зв'язку з загостренням ситуації на польсько-українському кордоні голова українського уряду Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.  

Через мітинги польських аграріїв також висловився Президент України Володимир Зеленський. За його словами, такі протести на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне", в цьому питанні має бути справедливість. 

Польща
кордон
продукти
протести
Україна
вантажівки
фермери

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