Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию
Польские фермеры во вторник, 20 февраля, начали массовые протесты не только на границе с Украиной, но и по городам внутри страны. Протестующие аграрии требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
Об этом сообщает польское издание RFM 24.
Митинги польских фермеров — что происходит внутри страны
Польские фермеры объявили 20 февраля днем протестов. Сегодня ожидается усложнение движения на трассах государственного и областного значения, вблизи автодорог, пунктов пропуска на границе с Украиной и в центре городов Польши.
Аграрии активизировались на переходе в Дорогуску и до 18:00 обещают не пропускать ни одного грузовика, который будет направляться в сторону Украины. Они требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.
"Это наша форма протеста. Идея в том, чтобы протест был более ощутим. Мы еще ждем, кто с нами поговорит", — говорят фермеры.
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Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24
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Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24
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Протесты польских фермеров. Фото: Reuters
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Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
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Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
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Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
Вчера вечером очередь грузовиков к ЧП Дорогуск составляла уже 17 км. Водители вынуждены ждать в ней по 230 часов.
Протестующие в Дорогуске скандируют:
"Здесь есть Польша, не Брюссель, не поддерживаю украинцев".
Другой фермер подчеркнул, что целью масштабных протестов на границе и внутри страны является:
- стоп Зеленому соглашению,
- прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины,
- прекращение ограничения разведения пушного животноводства в Польше.
Кроме того, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". СМИ сообщаются, что они рассыпали зерно из грузового вагона.
Напомним, 18 февраля польские фермеры начали митинг на железнодорожном пути. Протестующие поставили по дороге сельскохозяйственную технику и написали на плакатах оскорбительные надписи.
В связи с обострением ситуации на польско-украинской границе глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.
Из-за митингов польских аграриев также высказался Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такие протесты на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.
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