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Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию

20 февраля 2024 12:00
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию
Протесты польских фермеров. Фото: REUTERS
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские фермеры во вторник, 20 февраля, начали массовые протесты не только на границе с Украиной, но и по городам внутри страны. Протестующие аграрии требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает польское издание RFM 24.

Митинги польских фермеров — что происходит внутри страны

Польские фермеры объявили 20 февраля днем протестов. Сегодня ожидается усложнение движения на трассах государственного и областного значения, вблизи автодорог, пунктов пропуска на границе с Украиной и в центре городов Польши.

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Карта протестов фермеров в Польше. Фото: Google Maps

Аграрии активизировались на переходе в Дорогуску и до 18:00 обещают не пропускать ни одного грузовика, который будет направляться в сторону Украины. Они требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Это наша форма протеста. Идея в том, чтобы протест был более ощутим. Мы еще ждем, кто с нами поговорит", — говорят фермеры.

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    Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24
  • Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию - фото 3
    Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24
  • Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию - фото 4
    Протесты польских фермеров. Фото: Reuters
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    Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
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    Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
  • Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию - фото 7
    Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters
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Вчера вечером очередь грузовиков к ЧП Дорогуск составляла уже 17 км. Водители вынуждены ждать в ней по 230 часов.

Протестующие в Дорогуске скандируют:
"Здесь есть Польша, не Брюссель, не поддерживаю украинцев".

Другой фермер подчеркнул, что целью масштабных протестов на границе и внутри страны является:

  • стоп Зеленому соглашению,
  • прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины,
  • прекращение ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". СМИ сообщаются, что они рассыпали зерно из грузового вагона.

Напомним, 18 февраля польские фермеры начали митинг на железнодорожном пути. Протестующие поставили по дороге сельскохозяйственную технику и написали на плакатах оскорбительные надписи.

В связи с обострением ситуации на польско-украинской границе глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Из-за митингов польских аграриев также высказался Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такие протесты на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.

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