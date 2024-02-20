Протесты польских фермеров — аграрии начали масштабную акцию

Протесты польских фермеров. Фото: REUTERS

Польские фермеры во вторник, 20 февраля, начали массовые протесты не только на границе с Украиной, но и по городам внутри страны. Протестующие аграрии требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

Об этом сообщает польское издание RFM 24.

Митинги польских фермеров — что происходит внутри страны

Польские фермеры объявили 20 февраля днем протестов. Сегодня ожидается усложнение движения на трассах государственного и областного значения, вблизи автодорог, пунктов пропуска на границе с Украиной и в центре городов Польши.

Карта протестов фермеров в Польше. Фото: Google Maps

Аграрии активизировались на переходе в Дорогуску и до 18:00 обещают не пропускать ни одного грузовика, который будет направляться в сторону Украины. Они требуют, прежде всего, ограничения импорта сельскохозяйственной продукции из Украины.

"Это наша форма протеста. Идея в том, чтобы протест был более ощутим. Мы еще ждем, кто с нами поговорит", — говорят фермеры.

Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24

Протесты польских фермеров. Фото: RFM 24

Протесты польских фермеров. Фото: Reuters

Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters

Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters

Протесты польских фермеров на границе. Фото: Reuters 1/6 _ 6

Вчера вечером очередь грузовиков к ЧП Дорогуск составляла уже 17 км. Водители вынуждены ждать в ней по 230 часов.

Протестующие в Дорогуске скандируют:

"Здесь есть Польша, не Брюссель, не поддерживаю украинцев".

Другой фермер подчеркнул, что целью масштабных протестов на границе и внутри страны является:

стоп Зеленому соглашению,

прекращение импорта сельскохозяйственной продукции из Украины,

прекращение ограничения разведения пушного животноводства в Польше.

Кроме того, польские протестующие перекрыли железную дорогу вблизи пункта пропуска "Медика-Шегини". СМИ сообщаются, что они рассыпали зерно из грузового вагона.

Напомним, 18 февраля польские фермеры начали митинг на железнодорожном пути. Протестующие поставили по дороге сельскохозяйственную технику и написали на плакатах оскорбительные надписи.

В связи с обострением ситуации на польско-украинской границе глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском.

Из-за митингов польских аграриев также высказался Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, такие протесты на границе нельзя воспринимать "как что-то нормальное и обыденное", в этом вопросе должна быть справедливость.