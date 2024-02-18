Польские фермеры начали протесты с оскорбительными плакатами на железной дороге

Польські фермери під час протесту. Фото: REUTERS

Польські фермери почали протестувати вже й на залізничній колії. Мітингувальники поставили на дорозі сільськогосподарську техніку та вивісили плакати з образливими написами.

Відповідні відео та фото з'явилися в Tik Tok під нікнеймом "dimakorol446".

Що відомо про протести польських фермерів на залізниці 18 лютого

На одному з плакатів протестувальників був напис: "Валіть додому, невдячні с*чі діти".

За інформацією телеканалу "Ми — Україна", такий мітинг поляків став анонсованим. Вони планують блокувати рух всього транспорту на кордоні від 18 лютого до 9 березня.

Польські фермери під час протесту. Фото: REUTERS

За словами мітингувальників, вони покажуть "силу спротиву імпорту українських сільськогосподарських товарів" на ринок Європейського Союзу.

"Напередодні польські фермери в соцмережах звернулися до охочих із закликом повністю блокувати рух транспорту з України, включно з автобусами та гуманітарною допомогою", — додали у повідомленні.

Польські фермери під час протесту. Фото: REUTERS

Нагадаємо, раніше голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, чи можуть переговори вирішити ситуацію на польсько-українському кордоні.

Також колишній член уряду Польщі Пьотр Кульпа разом з ведучою каналу Новини.LIVE Юлією Литвиненко поговорили про те, чому Польща не здатна вгамувати своїх фермерів та кому вигідний конфлікт на кордоні з Україною.