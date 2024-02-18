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Польские фермеры начали протесты с оскорбительными плакатами на железной дороге

18 февраля 2024 20:00
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Польские фермеры начали протесты с оскорбительными плакатами на железной дороге
Польские фермеры во время протеста. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Польские фермеры начали протестовать уже и на железнодорожном пути. Митингующие поставили на дороге сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты с оскорбительными надписями.

Такие видео и фото появились в Tik Tok под никнейом "dimakorol446".

Что известно о протестах польских фермеров на железной дороге 18 февраля

На одном из плакатов протестующих была надпись: "Валите домой, неблагодарные с*чьи дети".

По информации телеканала "Ми-Україна", такой митинг поляков стал анонсированным. Они планируют блокировать движение всего транспорта на границе с 18 февраля по 9 марта.

Польские фермеры начали протесты на железной дороге с оскорбительными плакатами - фото 1
Польские фермеры во время протеста. Фото: REUTERS

По словам митингующих, они покажут "силу сопротивления импорту украинских сельскохозяйственных товаров" на рынок Европейского Союза.

"Накануне польские фермеры в соцсетях обратились к желающим с призывом полностью блокировать движение транспорта из Украины, включая автобусы и гуманитарную помощь", — добавили в сообщении.

Польские фермеры начали протесты на железной дороге с оскорбительными плакатами - фото 2
Польские фермеры во время протеста. Фото: REUTERS

Напомним, ранее глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, могут ли переговоры решить ситуацию на польско-украинской границе.

Также бывший член правительства Польши Петр Кульпа вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко поговорили о том, почему Польша не способна успокоить своих фермеров и кому выгоден конфликт на границе с Украиной.

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