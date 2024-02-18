Польские фермеры начали протесты с оскорбительными плакатами на железной дороге
Польские фермеры начали протестовать уже и на железнодорожном пути. Митингующие поставили на дороге сельскохозяйственную технику и вывесили плакаты с оскорбительными надписями.
Такие видео и фото появились в Tik Tok под никнейом "dimakorol446".
Что известно о протестах польских фермеров на железной дороге 18 февраля
На одном из плакатов протестующих была надпись: "Валите домой, неблагодарные с*чьи дети".
По информации телеканала "Ми-Україна", такой митинг поляков стал анонсированным. Они планируют блокировать движение всего транспорта на границе с 18 февраля по 9 марта.
По словам митингующих, они покажут "силу сопротивления импорту украинских сельскохозяйственных товаров" на рынок Европейского Союза.
"Накануне польские фермеры в соцсетях обратились к желающим с призывом полностью блокировать движение транспорта из Украины, включая автобусы и гуманитарную помощь", — добавили в сообщении.
Напомним, ранее глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, могут ли переговоры решить ситуацию на польско-украинской границе.
Также бывший член правительства Польши Петр Кульпа вместе с ведущей канала Новини.LIVE Юлией Литвиненко поговорили о том, почему Польша не способна успокоить своих фермеров и кому выгоден конфликт на границе с Украиной.
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