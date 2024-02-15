Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону і запропонував знайти рішення

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: УНІАН

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 15 лютого, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили ситуацію на кордоні з Польщею, та пошук спільних рішень для його припинення.

Про це голова українського уряду повідомив у своєму блозі в Telegram.

Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону

"Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", — розповідає Шмигаль.

Український прем'єр запропонував польському колезі знайти спільне рішення, яке зможе як підтримати українських аграріїв, так і не нашкодити польським фермерам.

Допис Шмигаля. Джерело: Telegram Дениса Шмигаля

"Водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок", — наголосив Денис Шмигаль.

Нова блокада кордону з Польщею — останні новини

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

У відповідь на блокаду польських фермерів українські перевізники розпочали з 15 лютого акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Додамо, польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок. Мер Львова Андрій Садовий назвав такі дії "ницістю і ганьбою", тоді як віцеспікер польського Сейму Пьотр Зґожельский назвав слова Садового "бандерівською мовою", та зауважив, що польські фермери пішли на такий крок через відчай.