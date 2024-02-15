Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону і запропонував знайти рішення arrow

Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону і запропонував знайти рішення

15 лютого 2024 18:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону і запропонував знайти рішення
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Фото: УНІАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сьогодні, 15 лютого, провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Сторони обговорили ситуацію на кордоні з Польщею, та пошук спільних рішень для його припинення.

Про це голова українського уряду повідомив у своєму блозі в Telegram

Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону

"Наголосив на неприйнятності інциденту із розсипаним на дорозі українським зерном. Радикальна риторика в цьому питанні недопустима", — розповідає Шмигаль.

Український прем'єр запропонував польському колезі знайти спільне рішення, яке зможе як підтримати українських аграріїв, так і не нашкодити польським фермерам. 

Шмигаль обговорив з Туском блокаду кордону і запропонував знайти рішення - фото 1
Допис Шмигаля. Джерело: Telegram Дениса Шмигаля

"Водночас об'єм імпорту з РФ та третіх країн, зокрема зернових, до ЄС зростає. Україна і Польща мають об'єднати зусилля для недопуску російської продукції на європейський ринок", — наголосив Денис Шмигаль.

Нова блокада кордону з Польщею — останні новини

Нагадаємо, 20 лютого польські фермери заблокують усі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги до залізничних перевалочних станцій і морських портів.

У відповідь на блокаду польських фермерів українські перевізники розпочали з 15 лютого акцію протесту на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Додамо, польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок. Мер Львова Андрій Садовий назвав такі дії "ницістю і ганьбою", тоді як віцеспікер польського Сейму Пьотр Зґожельский назвав слова Садового "бандерівською мовою", та зауважив, що польські фермери пішли на такий крок через відчай.

Денис Шмигаль
Польща
кордон
Україна
страйк
блокада
Дональд Туск

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

4 лютого 2024

11:21 Приходько висміяла Нацвідбір Євробачення та назвала свого фаворита

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

3 лютого 2024

16:25 Залужний привітав Усиків — що подарував головнокомандувач

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

4 лютого 2024

06:40 Ціни на кольоровий метал в Україні — скільки коштує здати 1 кг міді на початку лютого

Актуальне по темі