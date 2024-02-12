Розсипане зерно на кордоні — посольство України у Польщі звернулося до поліції

Розсипане українське зерно на кордоні. Фото: t.me/andriysadovyi

Польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок. Україна очікує рішучої реакції польської сторони.

Про це повідомив посол України в Польщі Василь Зварич на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 12 лютого.

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Що відомо про українські вантажівки, з яких висипали зерно

Посол наголосив, що українські вантажівки, які зупинили фермери та висипали з них частину зерна, були опломбовані після проходження митних процедур та мали рухатися транзитом до Литви.

"Посольство і Генеральне консульство України в Любліні невідкладно звернулося до польської поліції з вимогою відкрити справу за фактом цього ганебного злочину. Польська поліція відкрила провадження і розпочала необхідні процедури. Українські дипломати перебувають на прямому звʼязку з водіями зазначених вантажівок", — наголосив Зварич.

Покарання для винних за такий вчинок

За його словами, такі вчинки мітингувальників не повинні толеруватися в європейській країні. Тому Україна вимагає знайти та притягнути до відповідальності всіх винних.

"Польські органи влади мали б рішуче відреагувати в правовому полі на цей ганебний і образливий для українців і більшості поляків злочин і не дозволити подібних варварських дій в майбутньому", — зауважив посол.

Скриншот допису з Facebook Василя Зварича

Нагадаємо, польські фермери під час протесту на кордоні 11 лютого розсипали зерно з українських вантажівок. Подібні дії різко засудили в українському суспільстві.

Мер Львова Андрій Садовий відреагував на інцидент і заявив, що такі дії поляків є "ницістю і ганьбою".