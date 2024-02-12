Рассыпанное зерно на границе — посольство Украины в Польше обратилось в полицию

Рассыпаное украинское зерно на границе. Фото: t.me/andriysadovyi

Польская полиция открыла уголовное производство относительно инцидента на границе, во время которого протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Украина ожидает решительной реакции польской стороны.

Об этом сообщил посол Украины в Польше Василий Зварыч на своей странице в Facebook в понедельник, 12 февраля.

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Что известно об украинских грузовиках, из которых высыпали зерно

Посол подчеркнул, что украинские грузовики, которые остановили фермеры и высыпали из них часть зерна, были опломбированы после прохождения таможенных процедур и должны были двигаться транзитом в Литву.

"Посольство и Генеральное консульство Украины в Люблине безотлагательно обратилось в польскую полицию с требованием открыть дело по факту этого позорного преступления. Польская полиция открыла производство и приступила к необходимым процедурам. Украинские дипломаты находятся на прямой связи с водителями указанных грузовиков", — подчеркнул Зварыч.

Наказание для виновных за такой поступок

По его словам, такие поступки митингующих не должны толероваться в европейской стране. Поэтому Украина требует найти и привлечь к ответственности всех виновных.

"Польские органы власти должны решительно отреагировать в правовом поле на это позорное и оскорбительное для украинцев и большинства поляков преступление и не позволить подобных варварских действий в будущем", — отметил посол.

Скриншот сообщения из Facebook Василия Зварича

Напомним, польские фермеры во время протеста на границе 11 февраля рассыпали зерно из украинских грузовиков. Подобные действия резко осудили в украинском обществе.

Мэр Львова Андрей Садовый отреагировал на инцидент и заявил, что такие действия поляков являются "низостью и позором".