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Польські фермери готують новий страйк — які КПП будуть заблоковані

8 лютого 2024 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Польські фермери готують новий страйк — які КПП будуть заблоковані
Польські фермери на страйку. Фото ілюстративне: RFE/RL
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

За попередньою інформацією, в п'ятницю 9 лютого, о 09:00 за київським часом, польські фермери планують розпочати новий страйк, внаслідок чого два українські КПП на кордоні з Польщею будуть заблоковані в обох напрямках.

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.

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Польські фермери планують новий страйк

За інформацією від митників, завтра в обох напрямках блокуватимуть страйкарі КПП "Рава-Руська-Хребенне" та "Медика-Шегині".

Польські фермери готують новий страйк — які КПП будуть заблоковані
Повідомлення від ДМСУ. Джерело: Telegram

Водночас наступного тижня, у понеділок, 12 лютого, орієнтовно о 10:00 за Києвом, очікується страйк на КПП "Угринів-Долгобичув", внаслідок якого трапиться сповільнення пропуску вантажівок (орієнтовно, 3-4 вантажівки на годину). Пропуск автобусів та автомобілів особистого користування, як додають митники, буде здійснюватися у звичайному режимі.

Польські фермери готують новий страйк — які КПП будуть заблоковані
Повідомлення від ДМСУ. Джерело: Telegram

Раніше представники Міністерства сільського господарства Польщі провели переговори з фермерами, які вимагатимуть через страйк скасувати продовження пільгової торгівлі ЄС з Україною. 

Нагадаємо, 24 січня польські фермери розпочали загальнонаціональний страйк. Вони вимагають припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Відомо, що внаслідок страйків на кордоні з Польщею Україна вже втратила понад 1,5 мільярда доларів США.

Польща
кордон
КПП
Україна
страйк

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