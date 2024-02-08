Польские фермеры готовят новую забастовку — какие КПП будут заблокированы

Польские фермеры на забастовке. Фото иллюстративное: RFE/RL

По предварительной информации, в пятницу 9 февраля, в 09:00 по киевскому времени, польские фермеры планируют начать новую забастовку, в результате чего два украинских КПП на границе с Польшей будут заблокированы в обоих направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

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По информации от таможенников, завтра в обоих направлениях будут блокировать забастовщики КПП "Рава-Русская-Хребенне" и "Медика-Шегини".

Сообщение от ГМСУ. Источник: Telegram

В то же время на следующей неделе, в понедельник, 12 февраля, ориентировочно в 10:00 по Киеву, ожидается забастовка на КПП "Угринов-Долгобычув", в результате которой произойдет замедление пропуска грузовиков (ориентировочно, 3-4 грузовика в час). Пропуск автобусов и автомобилей личного пользования, как добавляют таможенники, будет производиться в обычном режиме.

Сообщение от ГМСУ. Источник: Telegram

Ранее представители Министерства сельского хозяйства Польши провели переговоры с фермерами, которые будут требовать из-за забастовки отменить продолжение льготной торговли ЕС с Украиной.

Напомним, 24 января польские фермеры начали общенациональную забастовку. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.

Известно, что в результате забастовок на границе с Польшей Украина уже потеряла более 1,5 миллиарда долларов США.