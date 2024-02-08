Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Польские фермеры готовят новую забастовку — какие КПП будут заблокированы arrow

Польские фермеры готовят новую забастовку — какие КПП будут заблокированы

8 февраля 2024 17:28
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Польские фермеры готовят новую забастовку — какие КПП будут заблокированы
Польские фермеры на забастовке. Фото иллюстративное: RFE/RL
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

По предварительной информации, в пятницу 9 февраля, в 09:00 по киевскому времени, польские фермеры планируют начать новую забастовку, в результате чего два украинских КПП на границе с Польшей будут заблокированы в обоих направлениях.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Читайте также:

Польские фермеры планируют новую забастовку

По информации от таможенников, завтра в обоих направлениях будут блокировать забастовщики КПП "Рава-Русская-Хребенне" и "Медика-Шегини".

Польские фермеры готовят новую забастовку – какие КПП будут заблокированы
Сообщение от ГМСУ. Источник: Telegram

В то же время на следующей неделе, в понедельник, 12 февраля, ориентировочно в 10:00 по Киеву, ожидается забастовка на КПП "Угринов-Долгобычув", в результате которой произойдет замедление пропуска грузовиков (ориентировочно, 3-4 грузовика в час). Пропуск автобусов и автомобилей личного пользования, как добавляют таможенники, будет производиться в обычном режиме.

Польские фермеры готовят новую забастовку – какие КПП будут заблокированы
Сообщение от ГМСУ. Источник: Telegram

Ранее представители Министерства сельского хозяйства Польши провели переговоры с фермерами, которые будут требовать из-за забастовки отменить продолжение льготной торговли ЕС с Украиной.

Напомним, 24 января польские фермеры начали общенациональную забастовку. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.

Известно, что в результате забастовок на границе с Польшей Украина уже потеряла более 1,5 миллиарда долларов США.

Польша
граница
КПП
Украина
забастовка

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 февраля — полный список

26 января 2024
Новость с видео

07:04 Кого будут мобилизовать в ВСУ с 1 февраля только по добровольному согласию — список

28 января 2024

17:18 Экс-командир "Азова" Жорин отреагировал на заявления о присоединении Закарпатья к Венгрии

26 января 2024

23:13 ВСУ ищут специалистов — какие профессии сейчас больше всего нужны

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

26 января 2024

06:10 Пенсионерам кардинально пересчитают выплаты — известно дату и суммы

Актуальное по теме