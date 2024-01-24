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У Польщі починаються протести фермерів з вимогою зупинити український імпорт

24 січня 2024 10:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
У Польщі починаються протести фермерів з вимогою зупинити український імпорт
Польські фермери протестують проти імпорту українського зерна. Ілюстративне фото: PAP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Польщі сьогодні, 24 січня, стартує  загальнонаціональний страйк фермерів. Вони вимагають припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Про це повідомляє RMF FM.

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За даними видання, стало відомо, що польські аграрії вийдуть на дороги міст і сіл зі своїми тракторами та іншою сільськогосподарською технікою. Очікується, що мітинги пройдуть у 150 місцях по всій території Польщі. Фермери не блокуватимуть рух автомобілів на дорогах, а будуть здійснювати повільний рух колони та демонстрації вздовж автошляхів.

Головною метою польських аграріїв є припинення "безконтрольного імпорту сільськогосподарської продукції з України та інших країн за межами ЄС, які не дотримуються європейських стандартів".

Фермери зазначають, що пропуск агропродовольчої продукції з країн поза ЄС на європейський ринок без будь-яких правил є вкрай безвідповідальним з боку Європейської комісії та становить загрозу для польських аграріїв. Страйк також покликаний привернути увагу до необхідності підготовки стратегії вступу України до Європейського Союзу у сфері сільського господарства, розділеної на сектори.

Мапа протестів польських фермерів
Мапа протестів польських фермерів. Фото: скриншот Google Maps

Друга основна вимога стосується необхідності перегляду Єдиної аграрної політики.

"Ми протестуємо проти обмеження рослинництва та тваринництва та введення подальших екологічних обмежень, що випливають із Європейської зеленої угоди. Ми вимагаємо змін в екосхемах: менше бюрократії та більше біологізації", — йдеться в офіційному листі організаторів страйку.

Аграрії вимагають більшої кількості та можливості внесення змін до Національного стратегічного плану протягом року та протягом усього періоду бюджетної перспективи до 2027 року.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав суму, яку втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. За його словами, сума сягнула відмітки у понад 1,5 мільярда доларів США. 

Додамо, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розповів про дії Варшави та Києва для діяльності сільгоспвиробників та перевізників. За його словами, обидві країни знайдуть вигідний вихід із ситуації.

Польща
протести
Україна
фермери
імпорт
блокада

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