В Польше начинаются протесты фермеров с требованием остановить украинский импорт

Польские фермеры протестуют против импорта украинского зерна. Иллюстративное фото: PAP

В Польше сегодня, 24 января, стартует общенациональная забастовка фермеров. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.

Об этом сообщает RMF FM.

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По данным издания, стало известно, что польские аграрии выйдут на дороги городов и сел со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой. Ожидается, что митинги пройдут в 150 местах по всей территории Польши. Фермеры не будут блокировать движение автомобилей на дорогах, а будут проводить медленное движение колонны и демонстрации вдоль автодорог.

Главной целью польских аграриев является прекращение "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских аграриев. Забастовка также призвана обратить внимание на необходимость подготовки стратегии вступления Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства, разделенной на сектора.

Карта протестов польских фермеров. Фото: скриншот Google Maps

Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики.

"Мы протестуем против ограничения растениеводства и животноводства и введения дальнейших экологических ограничений, вытекающих из Европейского зеленого соглашения. Мы требуем изменений в экосхемах: меньше бюрократии и больше биологизации", — говорится в официальном письме организаторов забастовки.

Аграрии требуют большего количества и возможности внесения изменений в Национальный стратегический план в течение года и в течение всего периода бюджетной перспективы до 2027 года.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал сумму, которую потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей. По его словам, сумма достигла отметки более чем в 1,5 миллиарда долларов США.

Добавим, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева для деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков. По его словам, обе страны найдут выгодный выход из ситуации.