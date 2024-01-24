В Польше начинаются протесты фермеров с требованием остановить украинский импорт
В Польше сегодня, 24 января, стартует общенациональная забастовка фермеров. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.
Об этом сообщает RMF FM.
Протесты польских фермеров против импорта из Украины
По данным издания, стало известно, что польские аграрии выйдут на дороги городов и сел со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой. Ожидается, что митинги пройдут в 150 местах по всей территории Польши. Фермеры не будут блокировать движение автомобилей на дорогах, а будут проводить медленное движение колонны и демонстрации вдоль автодорог.
Главной целью польских аграриев является прекращение "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".
Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских аграриев. Забастовка также призвана обратить внимание на необходимость подготовки стратегии вступления Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства, разделенной на сектора.
Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики.
"Мы протестуем против ограничения растениеводства и животноводства и введения дальнейших экологических ограничений, вытекающих из Европейского зеленого соглашения. Мы требуем изменений в экосхемах: меньше бюрократии и больше биологизации", — говорится в официальном письме организаторов забастовки.
Аграрии требуют большего количества и возможности внесения изменений в Национальный стратегический план в течение года и в течение всего периода бюджетной перспективы до 2027 года.
Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал сумму, которую потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей. По его словам, сумма достигла отметки более чем в 1,5 миллиарда долларов США.
Добавим, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева для деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков. По его словам, обе страны найдут выгодный выход из ситуации.
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