Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow День arrow В Польше начинаются протесты фермеров с требованием остановить украинский импорт arrow

В Польше начинаются протесты фермеров с требованием остановить украинский импорт

24 января 2024 10:21
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
В Польше начинаются протесты фермеров с требованием остановить украинский импорт
Польские фермеры протестуют против импорта украинского зерна. Иллюстративное фото: PAP
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Польше сегодня, 24 января, стартует общенациональная забастовка фермеров. Они требуют прекратить импорт украинского зерна для защиты их бизнеса.

Об этом сообщает RMF FM.

Читайте также:

Протесты польских фермеров против импорта из Украины

По данным издания, стало известно, что польские аграрии выйдут на дороги городов и сел со своими тракторами и другой сельскохозяйственной техникой. Ожидается, что митинги пройдут в 150 местах по всей территории Польши. Фермеры не будут блокировать движение автомобилей на дорогах, а будут проводить медленное движение колонны и демонстрации вдоль автодорог.

Главной целью польских аграриев является прекращение "бесконтрольного импорта сельскохозяйственной продукции из Украины и других стран за пределами ЕС, не соблюдающих европейские стандарты".

Фермеры отмечают, что пропуск агропродовольственной продукции из стран вне ЕС на европейский рынок без каких-либо правил крайне безответственен со стороны Европейской комиссии и представляет угрозу для польских аграриев. Забастовка также призвана обратить внимание на необходимость подготовки стратегии вступления Украины в Европейский Союз в сфере сельского хозяйства, разделенной на сектора.

Карта протестов польских фермеров
Карта протестов польских фермеров. Фото: скриншот Google Maps

Второе основное требование касается необходимости пересмотра Единой аграрной политики.

"Мы протестуем против ограничения растениеводства и животноводства и введения дальнейших экологических ограничений, вытекающих из Европейского зеленого соглашения. Мы требуем изменений в экосхемах: меньше бюрократии и больше биологизации", — говорится в официальном письме организаторов забастовки.

Аграрии требуют большего количества и возможности внесения изменений в Национальный стратегический план в течение года и в течение всего периода бюджетной перспективы до 2027 года.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал сумму, которую потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей. По его словам, сумма достигла отметки более чем в 1,5 миллиарда долларов США.

Добавим, премьер-министр Польши Дональд Туск рассказал о действиях Варшавы и Киева для деятельности сельхозпроизводителей и перевозчиков. По его словам, обе страны найдут выгодный выход из ситуации.

Польша
протесты
Украина
фермеры
импорт
блокада

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:30Какую сумму получает семья погибшего воина — рассказ военного

19 января 2024

19:29 Ярмоленко и Буяльский обратились к Милевскому после обыска у него

14 января 2024

14:13 Выплаты военным — сколько платят после увольнения со службы

20 января 2024

05:38 Отсрочка из-за инвалидности родителей — украинцам указали на важный нюанс

12 января 2024
Новость с видео

17:10Мобилизация по-одесски — отношение людей к проверкам ТЦК в общественном транспорте

21 января 2024

10:01 Деньги на карте и налоговый контроль — какая сумма может вызвать интерес

13 января 2024
Новость с видео

06:09 Надвигаются беспощадные метели — синоптики предупредили области, которые сегодня заметет снегом

12 января 2024

00:22 Народный синоптик Диденко объяснила, почему киевляне слышали гром

23 января 2024

06:30Mirage-2000D: Украина хочет получить самолет, сбивший F-16

18 января 2024

06:10 От пенсии отберут 20-50% — кто из украинцев может потерять выплаты

Актуальное по теме