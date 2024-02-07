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Польські фермери знову заблокують кордон з Україною — подробиці

7 лютого 2024 14:55
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Польські фермери знову заблокують кордон з Україною — подробиці
Черга вантажівок на кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Польські фермери з 9 лютого знову планують розпочати страйк в окремих пунктах пропуску на польсько-українському кордоні. Йдеться про КПП "Дорогуськ — Ягодин".

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України у середу, 7 лютого. 

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У відомстві розповіли, що 9 лютого об 11:00 польські фермери планують блокувати пункт пропуску "Дорогуськ — Ягодин". Страйк розпочнеться з використанням сільськогосподарської техніки та триватиме до 9 березня 2024 року.

"Протестувальники мають намір здійснювати пропуск всіх автобусів та по одному вантажному транспортному засобу в обох напрямках протягом години. Також буде здійснюватися безперешкодний пропуск гуманітарної допомоги та цистерн з паливом на вʼїзд в Україну", — зазначили митники. 

Щодо інших пунктів пропуску на кордоні з Польщею, інформація зʼясовується, для цього заплановані зустрічі з представниками польської митної адміністрації.

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Скриншот допису Державної митної служби у Facebook

Нагадаємо, 24 січня польські фермери розпочали  загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Додамо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук розповів, що внаслідок страйків на кордоні з Польщею Україна втратила понад 1,5 мільярда доларів США. 

Польща
кордон
Україна
вантажівки
фермери
водії

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