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Польские фермеры снова заблокируют границу с Украиной — подробности

7 февраля 2024 14:55
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Польские фермеры снова заблокируют границу с Украиной — подробности
Очередь грузовиков на границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские фермеры з 9 февраля снова планируют начать забастовку в отдельных пунктах пропуска на польско-украинской границе. Речь идет о КПП "Дорогуск — Ягодин".

Об этом сообщила пресс-служба Государственной таможенной службы Украины в среду, 7 февраля.

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В ведомстве рассказали, что 9 февраля в 11:00 польские фермеры планируют блокировать пункт пропуска "Дорогуск — Ягодин". Забастовка начнется с использованием сельскохозяйственной техники и продлится до 9 марта 2024 года.

"Протестующие намерены осуществлять пропуск всех автобусов и по одному грузовому транспортному средству в обоих направлениях в течение часа. Также будет осуществляться беспрепятственный пропуск гуманитарной помощи и цистерн с топливом на въезд в Украину", — отметили таможенники.

По другим пунктам пропуска на границе с Польшей информация выясняется, для этого запланированы встречи с представителями польской таможенной администрации.

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Скриншот сообщения Государственной таможенной службы в Facebook

Напомним, 24 января польские фермеры начали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.

Добавим, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в результате забастовок на границе с Польшей Украина потеряла более 1,5 миллиарда долларов США.

Польша
граница
Украина
грузовики
фермеры
водители

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