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Протести польських фермерів — урядовці провели перемовини з аграріями

7 лютого 2024 23:39
3ec0067f-3e23-4d62-bd59-2130dfd43700 - Катерина Османська
Протести польських фермерів — урядовці провели перемовини з аграріями
Протест польських фермерів 24 січня 2024 року. Фото: Пшемислав Піонтковський / PAP
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Представники Міністерства сільського господарства Польщі провели переговори з фермерами, які готують черговий великий протест на п’ятницю, 9 лютого. На цей раз мітингуватимуть і проти продовження пільгової торгівлі ЄС з Україною. 

Про це у середу, 7 лютого, повідомляє RMF24.

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Аграрії заявили, що нові "зелені" правила ЄС, які збільшують собівартість виробництва, їх найбільша проблема. Крім того, вони виступили проти впливу на ринок імпорту сільгосппродукції з України. 

Зокрема, того, що Єврокомісія 231 січня запропонувала продовжити до середини 2025 року безмитну торгівлю та експорт української продукції.

Фермери кажуть, що перед новою посівною у них є проблеми з коштами на закупівлю необхідних матеріалів. Окрім того, вони наголосили на підтримці тваринництва.

Відтак польські аграрії анонсували новий масштабний протест. Акція запланована по території всієї країни на 9 лютого. Протестувальники блокуватимуть кордон задля "захисту здорових польських продуктів". 

Своєю чергою, міністр сільського господарства Чеслав Сєкєрський погодився з необхідністю підтримати галузь. Чиновник запевнив, що варіанти дій обговорять з Міністерством фінансів. 

"На додачу до кредитів з низькими процентними ставками, мають бути субсидії для зернових і, можливо, добрив", — сказав Сєкєрський.

Він закликав ЄС реагувати на те, що продукція європейських фермерів стає неконкурентоздатною, зазначивши, що від імпорту сільгосппродукції з України найбільше постраждали саме польські аграрії.

Нагадаємо, 9 лютого о 10:00 ранку фермери планують перекрити автошляхи в деяких регіонах Польщі. Також вони мають намір заблокувати пропускні пункти на кордоні з Україною. Очікується, що страйк триватиме до 10 березня.

Раніше ми писали, що 24 січня польські фермери вже розпочинали  загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Польща
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уряд

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