Протесты польских фермеров — чиновники провели переговоры с аграриями

Протест польских фермеров 24 января 2024 года. Фото: Пшемислав Пионтковский / PAP

Представители Министерства сельского хозяйства Польши провели переговоры с фермерами, готовящими очередной крупный протест на пятницу, 9 февраля. В этот раз будут митинговать и против продолжения льготной торговли ЕС с Украиной.

Об этом в среду, 7 февраля, сообщает RMF24.

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Аграрии заявили, что новые "зеленые" правила ЕС, увеличивающие себестоимость производства, их самая большая проблема. Кроме того, они выступили против влияния на рынок импорта сельхозпродукции из Украины.

В частности, Еврокомиссия 231 января предложила продлить до середины 2025 года беспошлинную торговлю и экспорт украинской продукции.

Фермеры говорят, что перед новой посевной у них проблемы с средствами на закупку необходимых материалов. Кроме того, они отметили поддержку животноводства.

Следовательно, польские аграрии анонсировали новый масштабный протест. Акция запланирована по всей стране на 9 февраля. Протестующие будут блокировать границу для "защиты здоровых польских продуктов".

В свою очередь, министр сельского хозяйства Чеслав Секерский согласился с необходимостью поддержать отрасль. Чиновник заверил, что варианты действий обсудят с Министерством финансов.

"В дополнение к кредитам с низкими процентными ставками должны быть субсидии для зерновых и, возможно, удобрений", — сказал Секерский.

Он призвал ЕС реагировать на то, что продукция европейских фермеров становится неконкурентоспособной, отметив, что от импорта сельхозпродукции из Украины больше всего пострадали именно польские аграрии.

Напомним, 9 февраля в 10.00 утра фермеры планируют перекрыть автодороги в некоторых регионах Польши. Также они намерены заблокировать пропускные пункты на границе с Украиной. Ожидается, что забастовка продлится до 10 марта.

Ранее мы писали, что 24 января польские фермеры уже начинали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.