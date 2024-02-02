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Польські фермери оголосили про новий протест — що відомо

2 лютого 2024 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор
Польські фермери оголосили про новий протест — що відомо
Польські трактори на дорозі. Ілюстративне фото: Oszukana Wieś
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Каріна Яніна
Каріна Яніна
редактор

У Польщі фермери анонсували проведення чергового мітингу. Співробітники агроіндустрії хочуть перекрити всі прикордонні переходи з Україною, заблокувати дороги та автомагістралі в окремих воєводствах. Страйк планують розпочати 9 лютого цього року.

Про це повідомляє незалежна профспілка фермерів-індивідуалів "Солідарність".

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Польські фермери анонсували черговий мітинг

За даними профспілки, 9 лютого о 10:00 ранку фермери планують перекрити автошляхи в деяких регіонах Польщі. Також вони мають намір заблокувати пропускні пункти на кордоні з Україною. Очікується, що страйк триватиме до 10 березня.

"Незалежна профспілка фермерів-індивідуалів "Солідарність" на засіданні Президії Союзу 31 січня 2024 року одноголосно прийняла постанову оголосити загальний страйк фермерів по всій країні, який почнеться з блокади всіх прикордонних переходів між Польщею та Україною, а також блокадою доріг та автодоріг 9 лютого 2024 року о 10.00 год", — заявили в профспілці.

Протести, ймовірно, пов'язані із тим, що Єврокомісія 231 січня запропонувала продовжити до середини 2025 року безмитну торгівлю та експорт української продукції.

"Наше терпіння закінчилося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року неприйнятна для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та декларації про співпрацю з Європейською комісією та заяви про дотримання всіх рішень Європейської комісії щодо імпорту сільськогосподарської продукції та продуктів харчування з України не залишають нам іншого вибору, окрім як оголосити загальний страйк", — зазначається у заяві.

Раніше ми писали, що 24 січня, польські фермери вже розпочинали  загальнонаціональний страйк. Вони вимагали припинити імпорт українського зерна з метою захисту їхнього бізнесу.

Нагадаємо, заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук назвав суму, яку втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею. За його словами, сума сягнула відмітки у понад 1,5 мільярда доларів США. 

Польща
мітинг
кордон
протести
Україна
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фермери
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