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Польские фермеры объявили о новом протесте — что известно

2 февраля 2024 16:23
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Польские фермеры объявили о новом протесте — что известно
Польские тракторы на дороге. Иллюстративное фото: Oszukana Wieś
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В Польше фермеры анонсировали очередной митинг. Сотрудники агроиндустрии хотят перекрыть все пограничные переходы из Украины, заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах. Забастовку планируют начать 9 февраля этого года.

Об этом сообщает независимый профсоюз фермеров-индивидуалов "Солидарность".

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Польские фермеры анонсировали очередной митинг

По данным профсоюза, 9 февраля в 10:00 утра фермеры планируют перекрыть автодороги в некоторых регионах Польши. Также они намерены заблокировать пропускные пункты на границе с Украиной. Ожидается, что забастовка продлится до 10 марта.

"Независимый профсоюз фермеров-индивидуалов "Солидарность" на заседании Президиума Союза 31 января 2024 года единогласно принял постановление объявить общую забастовку фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пограничных переходов между Польшей и Украиной, а также блокадой дорог 9 февраля 2024  года в 10.00", — заявили в профсоюзе.

Протесты, вероятно, связаны с тем, что Еврокомиссия 231 января предложила продлить до середины 2025 беспошлинную торговлю и экспорт украинской продукции.

"Наше терпение закончилось. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года неприемлема для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и декларации о сотрудничестве с Европейской комиссией и заявления о соблюдении всех решений Европейской комиссии по импорту сельскохозяйственной продукции и продуктов питания из Украины не оставляют нам другого выбора, кроме как объявить всеобщую забастовку", — отмечается в заявлении.

Ранее мы писали, что 24 января польские фермеры уже начинали общенациональную забастовку. Они потребовали прекратить импорт украинского зерна с целью защиты их бизнеса.

Напомним, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук назвал сумму, которую потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей. По его словам, сумма достигла отметки более чем в 1,5 миллиарда долларов США.

Польша
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граница
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Украина
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