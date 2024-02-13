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Польські фермери заблокують всі прикордонні переходи з Україною — на який термін

13 лютого 2024 19:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Польські фермери заблокують всі прикордонні переходи з Україною — на який термін
Протест польських фермерів на кордоні. Фото: PAP
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Польські фермери з 20 лютого планують перекрити всі прикордонні пункти з Україною. Акція протесту триватиме близько місяця.

Про це пише RMF24 у вівторок, 13 лютого.

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Польські фермери врахували досвід далекобійників і вирішили перекрити не лише пункти пропуску для автомобільного транспорту. 

"Будуть заблоковані не лише прикордонні переходи, а й вузли зв’язку та під’їзди до перевантажувальних залізничних станцій та морських портів", — йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною. Блокування відбувається на трьох пунктах пропуску. За словами речника ДПСУ, протести триватимуть до початку березня. 

Також ми писали, що 11 лютого польські протестувальники висипали зерно з українських вантажівок. Це сталося на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні. А у прокуратурі країни розпочали розслідування. Водночас міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський перепросив в українців за цей випадок.

Польща
кордон
протести
Україна
прикордонники
фермери
зерно

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