Польские фермеры заблокируют все пограничные переходы с Украиной – на какой срок

Протест польских фермеров на границе. Фото: PAP

Польские фермеры с 20 февраля планируют перекрыть все пограничные пункты из Украины. Акция протеста продлится около месяца.

Об этом пишет RMF24 во вторник, 13 февраля.

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Протесты польских фермеров на границе

Польские фермеры учли опыт дальнобойщиков и решили перекрыть не только пункты пропуска для автомобильного транспорта.

"Будут заблокированы не только пограничные переходы, но и узлы связи и подъезды к перегрузочным железнодорожным станциям и морским портам", — говорится в материале.

Напомним, польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной. Блокировка производится на трех пунктах пропуска. По словам спикера ГПСУ, протесты будут продолжаться до начала марта.

Также мы писали, что 11 февраля польские протестующие высыпали зерно из украинских грузовиков. Это произошло на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе. А в прокуратуре страны приступили к расследованию. В то же время министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за этот случай.