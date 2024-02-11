Поляки висипають зерно з українських вантажівок, що стоять на кордоні

Черги на кордоні. Фото: Reuters

Польські протестувальники висипають зерно з українських вантажівок. Це відбувається на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ".

Відповідне відео публікують у соцмережах у неділю, 11 лютого.

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Як відомо, польські протестувальники зупинили українські вантажівки на пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ", які пройшли митний контроль та транзитом рухались у Литву.

Їм начебто не сподобалося, що зерно везуть саме через Польщу, тому почали різати тенти та висипати українське зерно, завантажене на транспорт.

Зазначимо, що рух на цій ділянці українсько-польського кордону перекритий вже два дні — з 9 лютого.

Нагадаємо, польські фермери розпочали новий страйк на кордоні з Україною. Блокування відбувається на трьох пунктах пропуску. За словами речника ДПСУ, протести триватимуть до початку березня.

Також ми писали, що скільки втратила Україна внаслідок страйків на кордоні з Польщею.