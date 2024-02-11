Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, что стоят на границе arrow

Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, что стоят на границе

11 февраля 2024 17:53
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, что стоят на границе
Очереди на границе. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Польские протестующие высыпают зерно из украинских грузовиков. Это происходит на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".

Соответствующее видео публикуют в соцсетях в воскресенье, 11 февраля.

Читайте также:

Поляки высыпают зерно из грузовиков на границе

Как известно, польские протестующие остановили украинские грузовики на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", которые прошли таможенный контроль и транзитом двигались в Литву.

Им вроде бы не понравилось, что зерно везут через Польшу, поэтому начали резать тенты и высыпать украинское зерно, загруженное на транспорт.

Отметим, что движение на этом участке украинско-польской границы перекрыто уже два дня — с 9 февраля.

Напомним, польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной. Блокировка производится на трех пунктах пропуска. По словам спикера ГПСУ, протесты будут продолжаться до начала марта.

Также мы писали, что сколько потеряла Украина в результате забастовок на границе с Польшей.

Польша
граница
украинцы
протесты
грузовики
зерно

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

4 февраля 2024

11:21 Приходько высмеяла Нацотбор Евровидения и назвала своего фаворита

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

5 февраля 2024
Новость с фото

05:31В Киеве прогремели два взрыва, — соцсети

3 февраля 2024

16:25 Залужный поздравил Усиков — что подарил главнокомандующий

7 февраля 2024
Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

30 января 2024

22:18Кого могут освободить от призыва по новому законопроекту о мобилизации

7 февраля 2024
Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

4 февраля 2024

06:40 Цены на цветной металл в Украине — сколько стоит сдать 1 кг меди в начале февраля

Актуальное по теме