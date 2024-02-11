Поляки высыпают зерно из украинских грузовиков, что стоят на границе
Польские протестующие высыпают зерно из украинских грузовиков. Это происходит на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск".
Соответствующее видео публикуют в соцсетях в воскресенье, 11 февраля.
Поляки высыпают зерно из грузовиков на границе
Как известно, польские протестующие остановили украинские грузовики на пункте пропуска "Ягодин — Дорогуск", которые прошли таможенный контроль и транзитом двигались в Литву.
Им вроде бы не понравилось, что зерно везут через Польшу, поэтому начали резать тенты и высыпать украинское зерно, загруженное на транспорт.
Отметим, что движение на этом участке украинско-польской границы перекрыто уже два дня — с 9 февраля.
Напомним, польские фермеры начали новую забастовку на границе с Украиной. Блокировка производится на трех пунктах пропуска. По словам спикера ГПСУ, протесты будут продолжаться до начала марта.
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