Розсипане українське зерно — прокуратура Польщі відкрила справу, а міністр попросив вибачення

Розсипане зерно на кордоні. Фото: farmer.pl

У Польщі прокуратура відкрила справу через висипання протестувальниками зерна з українських вантажівок на кордоні у неділю, 11 лютого. Водночас міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський перепросив в українців за цей інцидент.

Про це повідомляє видання Farmer.pl у вівторок, 13 лютого.

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Окружна прокуратура в місті Холм Люблінського воєводства розпочала розслідування щодо знищення майна та порушення митної безпеки.

За скоєні дії порушникам може загрожувати до п'яти років позбавлення волі.

Крім того, польський міністр Секерський попросив вибачення перед Україною за вчинок протестувальників.

Він назвав висипання зерна "не зовсім адекватною формою протесту" та додав, що до неї часто вдаються фермери в різних країнах.

"Фермери не опанували свої емоції, але слід пам'ятати, що вони перебувають у дуже складній економічній ситуації. Від імені польських фермерів я прошу вибачення за такий акт відчаю і прошу розуміння їхньої надзвичайно складної ситуації", — сказав Секерський.

Також міністр назвав реакцію української влади "не зовсім стриманою". Він вважає, що форма заяв представників України була "занадто різкою", маючи на увазі висловлювання мера Львова Андрія Садового.

"Інші українські політики також були надто емоційними у своєму спілкуванні", — додав він.

Нагадаємо, польська поліція відкрила кримінальне провадження щодо інциденту на кордоні, під час якого фермери-протестувальники висипали частину зерна з українських вантажівок.

Також ми писали, що Садовий різко відреагував на вчинок польських фермерів. За його словами, такі дії є "ницістю і ганьбою". Україна очікує рішучої реакції польської сторони.