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Рассыпаное украинское зерно — прокуратура Польши открыла дело, а министр попросил прощения

13 февраля 2024 16:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Рассыпаное украинское зерно — прокуратура Польши открыла дело, а министр попросил прощения
Рассыпаное зерно на границе. Фото: farmer.pl
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

В Польше прокуратура открыла дело из-за высыпания протестующими зерна из украинских грузовиков на границе в воскресенье, 11 февраля. В то же время министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за этот инцидент.

Об этом сообщает издание Farmer.pl во вторник, 13 февраля.

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Окружная прокуратура в городе Холм Люблинского воеводства начала расследование по уничтожению имущества и нарушению таможенной безопасности.

За совершенные действия нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы.

Кроме того, польский министр Секерский попросил прощения перед Украиной за поступок протестующих.

Он назвал высыпание зерна "не совсем адекватной формой протеста" и добавил, что к ней часто прибегают фермеры в разных странах.

"Фермеры не овладели своими эмоциями, но следует помнить, что они находятся в очень сложной экономической ситуации. От имени польских фермеров я прошу прощения за такой акт отчаяния и прошу понимания их чрезвычайно сложной ситуации", — сказал Секерский.

Также министр назвал реакцию украинских властей "не совсем сдержанной". Он считает, что форма заявлений представителей Украины была "слишком резкой", имея в виду высказывания мэра Львова Андрея Садового.

"Другие украинские политики также были слишком эмоциональными в своем общении", — добавил он.

Напомним, польская полиция открыла уголовное производство относительно инцидента на границе, во время которого протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков.

Также мы писали, что Садовый резко отреагировал на поступок польских фермеров. По его словам, такие действия являются "низостью и позором". Украина ожидает решительную реакцию польской стороны.

Польша
граница
Украина
зерно
блокада

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