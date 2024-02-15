Українські перевізники почали протест на кордоні з Польщею — скільки він триватиме

Автомобілі на кордоні. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Українські перевізники розпочали акцію протесту на кордоні з Польщею. Вони зібралися біля міжнародного пункту пропуску "Ягодин — Дорогуськ". Перевізники заявили, що це відповідь на мітинг поляків.

Про це розповів представник перевізників Віталій Коценко в ефірі телемарафону в четвер, 15 лютого.

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Протест українських перевізників

Перевізники розставили біля КПП 50 вантажівок. Вони заявили, що не будуть перекривати рух на пункті пропуску. Їхній головний лозунг: "Вільний рух — перемога обох сторін". Водночас перевізники обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть вʼїжджати в Україну.

Коценко зазначив, що українці будуть повторювати дії поляків, а саме затримувати фури для перевірки документів і товарів.

Протест триватиме місяць.

Нагадаємо, через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок. За даними електронної системи, у черзі потрібно простояти близько 7 днів.

Також аграрні організації Центральної та Східної Європи закликали фермерів протестувати проти аграрної політики Євросоюзу 22 лютого. Чеські фермери приєднаються до акції.