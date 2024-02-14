На кордоні з Польщею через блокаду фермерів застрягли тисячі вантажівок
Через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок. За даними електронної системи, у черзі потрібно простояти близько 7 днів. А для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.
Про це свідчить інформація з Електронної черги перетину кордону.
Польські фермери блокують тисячі вантажівок
Через блокаду польськими фермерами митниці на кордоні Польщі та України на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок.
Електронна система повідомляє, що у черзі потрібно простояти щонайменше сім днів. Для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.
Українські водії також розповіли, що час очікування у черзі постійно збільшується.
Раніше ми розповідали, що у відповідь на блокаду кордону польськими фермерами українські перевізники вирішили організувати свій протест на контрольно-пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ". Акція планується на 09:00 15 лютого.
Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.
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