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На кордоні з Польщею через блокаду фермерів застрягли тисячі вантажівок

14 лютого 2024 18:49
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
На кордоні з Польщею через блокаду фермерів застрягли тисячі вантажівок
Черга на польсько-українському кордоні. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Через блокаду польськими фермерами польсько-української митниці на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок. За даними електронної системи, у черзі потрібно простояти близько 7 днів. А для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.

Про це свідчить інформація з Електронної черги перетину кордону.

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Дані Електронної черги перетину кордону. Фото: скриншот

Польські фермери блокують тисячі вантажівок

Через блокаду  польськими фермерами митниці на кордоні Польщі та України на двох КПП — "Ягодин — Дорохуськ" та "Медика — Шегині" — застрягло 2540 вантажівок.

Електронна система повідомляє, що у черзі потрібно простояти щонайменше сім днів. Для порожніх вантажівок черга затримується більш як на рік.

Українські водії також розповіли, що час очікування у черзі постійно збільшується.

Раніше ми розповідали, що у відповідь на блокаду кордону польськими фермерами українські перевізники вирішили організувати свій протест на контрольно-пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ". Акція планується на 09:00 15 лютого.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок. 

Польща
кордон
Україна
вантажівки
е-черга

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