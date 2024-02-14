На границе с Польшей из-за блокады фермеров застряли тысячи грузовиков

Очередь на польско-украинской границе. Фото: Reuters

Из-за блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП — "Ягодин — Дорохуск" и "Медика — Шегини" — застряло 2540 грузовиков. По данным электронной системы, в очереди нужно простоять около 7 дней. А для пустых грузовиков очередь задерживается больше чем на год.

Об этом свидетельствует информация из Электронной очереди пересечения границы.

Читайте также:

Данные электронной очереди пересечения границы. Фото: скриншот

Польские фермеры блокируют тысячи грузовиков

Из-за блокады польскими фермерами таможни на границе Польши и Украины на двух КПП — "Ягодин — Дорохуск" и "Медика — Шегини" — застряло 2540 грузовиков.

Электронная система сообщает, что в очереди нужно простоять не менее семи дней. Для пустых грузовиков очередь задерживается более чем на год.

Украинские водители также рассказали, что время ожидания в очереди постоянно растет.

Ранее мы рассказывали, что в ответ на блокаду границы польскими фермерами украинские перевозчики решили организовать свой протест на контрольно-пропускном пункте "Ягодин — Дорогуск". Акция планируется на 9:00 15 февраля.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.