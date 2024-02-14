Українські перевізники готують протест на кордоні з Польщею — коли розпочнеться акція

Українські вантажівки на протесті. Ілюстративне фото: Суспільне

У відповідь на блокаду кордону польськими фермерами українські перевізники вирішили організувати свій протест на контрольно-пропускному пункті "Ягодин — Дорогуськ". Акція планується на 09:00 15 лютого.

Про це у коментарі Суспільному повідомив керівник громадської організації "Перевізники західного регіону" Віталій Коценко у середу, 14 лютого.

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Коценко зауважив, що українські водії фіксуватимуть факти об'їзду блокади зі сторони польського кордону. Очікується, що учасники протесту не будуть пропускати авто, які перетнули кордон поза загальною чергою.

"Вони за годину пропускають одне авто, і то не українського, а польського водія", — підкреслив Коценко.

Як зазначає керівник організації, наразі невідомо, скільки часу триватиме протест. За його словами, все залежатиме від ситуації з чергами на кордоні з боку Польщі. При цьому Коценко наголосив, що проїзд автобусів відбуватиметься у штатному режимі, рух не блокуватимуть.

Нагадаємо, нещодавно польські фермери відновили протести на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". В черзі на кордоні станом на 13 лютого перебувало близько 1250 вантажівок.

Додамо, польські фермери під час протесту на кордоні 11 лютого розсипали зерно з українських вантажівок. Подібні дії різко засудили в українському суспільстві. У Польщі прокуратура відкрила кримінальну справу через висипання зерна.