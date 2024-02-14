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Украинские перевозчики готовят протест на границе с Польшей — когда начнется акция

14 февраля 2024 17:34
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор
Украинские перевозчики готовят протест на границе с Польшей — когда начнется акция
Украинские грузовики на протесте. Иллюстративное фото: Суспільне
8172a05b-71fb-41ca-cefb-54c881ecfc00 - Карина Янина
Карина Янина
редактор

В ответ на блокаду границы польскими фермерами украинские перевозчики решили организовать свой протест на контрольно-пропускном пункте "Ягодин — Дорогуск". Акция планируется к 09:00 15 февраля.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил руководитель общественной организации "Перевозчики западного региона" Виталий Коценко в среду, 14 февраля.

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Коценко отметил, что украинские водители будут фиксировать факты объезда блокады со стороны польской границы. Ожидается, что участники протеста не будут пропускать авто, которые пересекли границу вне общей очереди.

"Они в час пропускают одно авто, и то не украинского, а польского водителя", — подчеркнул Коценко.

Как указывает руководитель организации, пока неизвестно, сколько времени продлится протест. По его словам, все будет зависеть от ситуации с очередями на границе со стороны Польши. При этом Коценко подчеркнул, что проезд автобусов будет проходить в штатном режиме, движение не будут блокировать.

Напомним, недавно польские фермеры возобновили протесты на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе по состоянию на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

Добавим, польские фермеры во время протеста на границе 11 февраля рассыпали зерно из украинских грузовиков. Подобные действия были резко осуждены в украинском обществе. В Польше прокуратура возбудила уголовное дело из-за высыпания зерна.

Польша
граница
протесты
Украина
грузовики
блокада

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