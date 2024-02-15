Украинские перевозчики начали протест на границе с Польшей — сколько он продлится

Автомобили на границе. Фото: REUTERS/Kacper Pempel/File Photo

Украинские перевозчики начали акцию протеста на границе с Польшей. Они собрались возле международного пункта пропуска "Ягодин — Дорогуск". Перевозчики заявили, что это ответ на митинг поляков.

Об этом рассказал представитель перевозчиков Виталий Коценко в эфире телемарафона в четверг, 15 февраля.

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Протест украинских перевозчиков

Перевозчики расставили возле КПП 50 грузовиков. Они заявили, что не будут перекрывать движение на пункте пропуска. Их главный лозунг: "Свободное движение — победа обеих сторон". В то же время перевозчики обещают создать трудности для польских водителей, которые будут въезжать в Украину.

Коценко отметил, что украинцы будут повторять действия поляков, а именно задерживать фуры для проверки документов и товаров.

Протест продлится месяц.

Напомним, из-за блокады польскими фермерами польско-украинской таможни на двух КПП — "Ягодин — Дорохуск" и "Медика — Шегини" — застряло 2540 грузовиков. По данным электронной системы, в очереди нужно простоять около 7 дней.

Также аграрные организации Центральной и Восточной Европы призвали фермеров протестовать против аграрной политики Евросоюза 22 февраля. Чешские фермеры присоединятся к акции.