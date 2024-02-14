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Віцеспікер Сейму Польщі назвав "бандерівською мовою" реакцію Садового на розсипане зерно

14 лютого 2024 12:22
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Віцеспікер Сейму Польщі назвав "бандерівською мовою" реакцію Садового на розсипане зерно
Мер Львова Андрій Садовий. Фото: УНІАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Віцеспікер польського Сейму Пйотр Зґожельский заявив, що слова міського голови Львова Андрія Садового про розсипане польськими протестувальниками зерно є "бандерівською мовою". За його словами, польські фермери пішли на такий крок через відчай.

Про це повідомило Polsat News в понеділок, 12 лютого.

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"Я пропоную меру Львова Садовому випити склянку води, перш ніж щось сказати, бо часто складається враження, що мер Садовий розмовляє бандерівською мовою, яка не має бути тією, якою користуються в Україні. Ні для кого не секрет, що цей міф про національну свідомість досі актуальний серед багатьох українців", — сказав Зґожельский.

Тому віцеспікер закликав "не ображати польських фермерів" та наголосив, що Україна "не мала, не має і не матиме" такого друга, як Польща. 

Що цьому передувало

Нагадаємо, 11 лютого під час протесту на кордоні польські фермери почали висипати зерно з українських вантажівок.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що такі дії мітингувальників є "ницою і ганьбою".

Поліція Польщі відкрила кримінальне провадження, а міністр сільського господарства та сільського розвитку країни Чеслав Секерський вибачився перед українцями за такий вчинок протестувальників.

Польща
скандал
протести
Андрій Садовий
зерно
львів

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