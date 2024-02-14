Вице-спикер Сейма Польши назвал "бандеровским языком" реакцию Садового на рассыпанное зерно

Мэр Львова Андрей Садовый. Фото: УНИАН

Вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский заявил, что слова городского головы Львова Андрея Садового о рассыпанном польскими протестующими зерне являются "бандеровским языком". По его словам, польские фермеры пошли на такой шаг из-за отчаяния.

Об этом сообщило Polsat News в понедельник, 12 февраля.

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"Я предлагаю мэру Львова Садовому выпить стакан воды, прежде чем что-то сказать, потому что часто создается впечатление, что мэр Садовый говорит на бандеровском языке, который не должен быть тем, которым пользуются в Украине. Ни для кого не секрет, что этот миф о национальном сознании до сих пор актуален среди многих украинцев", — сказал Згожельский.

Поэтому вице-спикер призвал "не оскорблять польских фермеров" и подчеркнул, что в Украины "не было, нет и не будет" такого друга, как Польша.

Что этому предшествовало

Напомним, 11 февраля во время протеста на границе польские фермеры начали высыпать зерно из украинских грузовиков.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что такие действия митингующих являются "низостью и позором".

Полиция Польши открыла уголовное производство, а министр сельского хозяйства и сельского развития страны Чеслав Секерский извинился перед украинцами за такой поступок протестующих.