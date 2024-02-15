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Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы и предложил найти решение

15 февраля 2024 18:14
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор
Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы и предложил найти решение
Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: УНИАН
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 15 февраля, провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили ситуацию на границе с Польшей и поиск общих решений для его прекращения.

Об этом глава украинского правительства сообщил в своем блоге в Telegram.

Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы

"Указал на неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима", — рассказывает Шмыгаль.

Украинский премьер предложил польскому коллеге найти общее решение, которое сможет как поддержать украинских аграриев, так и не навредить польским фермерам.

Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы и предложил найти решение - фото 1
Пост Шмыгаля. Источник: Telegram Дениса Шмыгаля

"В то же время объем импорта из РФ и третьих стран, в том числе зерновых, в ЕС растет. Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску российской продукции на европейский рынок", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Новая блокада границы с Польшей — последние новости

Напомним, 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги на железнодорожные перевалочные станции и морские порты.

В ответ на блокаду польских фермеров украинские перевозчики начали с 15 февраля акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Добавим, польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, во время которого протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Мэр Львова Андрей Садовый назвал такие действия "низостью и позором", тогда как вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский назвал слова Садового "бандеровским языком", и отметил, что польские фермеры пошли на такой шаг из-за отчаяния.

Денис Шмыгаль
Польша
граница
Украина
забастовка
блокада
Дональд Туск

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