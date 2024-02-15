Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы и предложил найти решение

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль и премьер-министр Польши Дональд Туск. Фото: УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сегодня, 15 февраля, провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Стороны обсудили ситуацию на границе с Польшей и поиск общих решений для его прекращения.

Об этом глава украинского правительства сообщил в своем блоге в Telegram.

Шмигаль обсудил с Туском блокаду границы

"Указал на неприемлемость инцидента с рассыпанным на дороге украинским зерном. Радикальная риторика в этом вопросе недопустима", — рассказывает Шмыгаль.

Украинский премьер предложил польскому коллеге найти общее решение, которое сможет как поддержать украинских аграриев, так и не навредить польским фермерам.

Пост Шмыгаля. Источник: Telegram Дениса Шмыгаля

"В то же время объем импорта из РФ и третьих стран, в том числе зерновых, в ЕС растет. Украина и Польша должны объединить усилия по недопуску российской продукции на европейский рынок", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Новая блокада границы с Польшей — последние новости

Напомним, 20 февраля польские фермеры заблокируют все пограничные переходы между Польшей и Украиной, а также дороги на железнодорожные перевалочные станции и морские порты.

В ответ на блокаду польских фермеров украинские перевозчики начали с 15 февраля акцию протеста на пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск".

Добавим, польская полиция открыла уголовное производство по инциденту на границе, во время которого протестующие фермеры высыпали часть зерна из украинских грузовиков. Мэр Львова Андрей Садовый назвал такие действия "низостью и позором", тогда как вице-спикер польского Сейма Петр Згожельский назвал слова Садового "бандеровским языком", и отметил, что польские фермеры пошли на такой шаг из-за отчаяния.