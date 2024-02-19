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Зеленський різко відреагував на протести польських фермерів

19 лютого 2024 21:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Зеленський різко відреагував на протести польських фермерів
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протести польських фермерів на кордоні не можна сприймати "як щось нормальне і буденне". За його словами, в цьому питанні має бути справедливість.

Про це він сказав під час свого вечірнього звернення в понеділок, 19 лютого. 

Яка ситуація з експортом українського зерна через кордон Польщі

Зеленський наголосив, що наразі через кордон Польщі проходить лише 5% українського агроекспорту. Він зазначив, що така ситуація демонструє "ерозію солідарності".

"Тож насправді ситуація не в зерні, а, скоріше, в політиці. І під Куп’янськом, неподалік від кордону з Росією, де не стихає ворожа артилерія, новини з кордону з Польщею виглядають просто знущально", — сказав глава держави.

Як вирішити цю проблему

Президент зауважив, що необхідно спільними зусиллями вирішувати цю ситуацію. 

"Потрібні спільні рішення, раціональні рішення, щоб вийти з цієї ситуації. Рішення наші з поляками передусім та всіх у Європі, кого турбує доля Європи. Дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави та людей! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!" — додав Зеленський.

Нагадаємо, 18 лютого польські фермери почали мітинг вже й на залізничній колії. Протестувальники поставили на дорозі сільськогосподарську техніку та написали на плакатах образливі написи. 

Також ми писали, що голова українського уряду Денис Шмигаль провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили ситуацію на кордоні з Польщею

Володимир Зеленський
кордон
протести
Європа
експорт зерна
Куп'янськ
люди
війна в Україні

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