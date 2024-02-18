Польські фермери почали блокувати проїзд пасажирських автобусів — соцмережі

Акція протесту польських фермерів. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL

Польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Відповідне повідомлення поширили у соціальних мережах у неділю, 18 лютого.

Блокада проїзду пасажирських автобусів

У соцмережах активно пишуть, що нібито фермери перекрили дорогу на кордоні з Україною для пасажирських автобусів. У підписі до відео сказано, що поляків дуже багато, і вони не дозволяють проїхати автобусам.

На відео видно, як з автобуса знімають польських фермерів, котрі стали натовпом перед проїздом.

Блокування залізничної станції

Державна прикордонна служба повідомила, що між 15:30 та 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" учасники протесту намагалися зупинити рух залізницею, але польська поліція запобігла їхнім спробам. Наразі поїзди курсують у звичайному режимі.

Однак дорожній рух для вантажівок в обох напрямках на підходах до Дорогуська залишається повністю перекритим.

У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.

Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна може втратити більше кількох мільярдів гривень через блокаду польського кордону. Якщо блокаду кордону на чолі з польськими фермерами не буде знято до кінця лютого, наш бюджет зазнає чималих збитків.

Раніше польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова".