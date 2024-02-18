Польські фермери почали блокувати проїзд пасажирських автобусів — соцмережі
Польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".
Відповідне повідомлення поширили у соціальних мережах у неділю, 18 лютого.
Блокада проїзду пасажирських автобусів
У соцмережах активно пишуть, що нібито фермери перекрили дорогу на кордоні з Україною для пасажирських автобусів. У підписі до відео сказано, що поляків дуже багато, і вони не дозволяють проїхати автобусам.
На відео видно, як з автобуса знімають польських фермерів, котрі стали натовпом перед проїздом.
Блокування залізничної станції
Державна прикордонна служба повідомила, що між 15:30 та 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" учасники протесту намагалися зупинити рух залізницею, але польська поліція запобігла їхнім спробам. Наразі поїзди курсують у звичайному режимі.
Однак дорожній рух для вантажівок в обох напрямках на підходах до Дорогуська залишається повністю перекритим.
У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.
Нагадаємо, Україна може втратити більше кількох мільярдів гривень через блокаду польського кордону. Якщо блокаду кордону на чолі з польськими фермерами не буде знято до кінця лютого, наш бюджет зазнає чималих збитків.
Раніше польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова".
Читайте Новини.LIVE!