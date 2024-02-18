Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Сьогодні arrow Польські фермери почали блокувати проїзд пасажирських автобусів — соцмережі arrow

Польські фермери почали блокувати проїзд пасажирських автобусів — соцмережі

18 лютого 2024 22:36
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери почали блокувати проїзд пасажирських автобусів — соцмережі
Акція протесту польських фермерів. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польські селяни на кордоні з Україною почали блокувати проїзд пасажирських автобусів. Раніше вони намагалися перекрити залізничну колію на станції "Дорогуськ".

Відповідне повідомлення поширили у соціальних мережах у неділю, 18 лютого.

Блокада проїзду пасажирських автобусів

У соцмережах активно пишуть, що нібито фермери перекрили дорогу на кордоні з Україною для пасажирських автобусів. У підписі до відео сказано, що поляків дуже багато, і вони не дозволяють проїхати автобусам.

На відео видно, як з автобуса знімають польських фермерів, котрі стали натовпом перед проїздом.

Блокування залізничної станції

Державна прикордонна служба повідомила, що між 15:30 та 17:30 на залізничній станції "Дорогуськ" учасники протесту намагалися зупинити рух залізницею, але польська поліція запобігла їхнім спробам. Наразі поїзди курсують у звичайному режимі.

Однак дорожній рух для вантажівок в обох напрямках на підходах до Дорогуська залишається повністю перекритим.

У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.

скриншот
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, Україна може втратити більше кількох мільярдів гривень через блокаду польського кордону. Якщо блокаду кордону на чолі з польськими фермерами не буде знято до кінця лютого, наш бюджет зазнає чималих збитків.

Раніше польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова".

Польща
кордон
КПП
Україна
страйк
фермери
автобуси
блокада

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:18 ТЦК винайшли новий "хитрий" спосіб вручити повістку — юрист прокоментував ситуацію

13 лютого 2024

20:00 Адвокат назвав ще одну підставу для зняття з військового обліку

7 лютого 2024

19:34 Під корою Землі виявлено підземний водний світ та інше життя

5 лютого 2024
Новина з фото

05:31У Києві пролунали два вибухи, — соцмережі

7 лютого 2024
Новина з відео

03:14 Ці дерева не можна садити на ділянці — небезпека для здоров'я та будинку

Новина з відео

21:24 Які цивільні спеціальності зараз найбільше потрібні армії — у ЗСУ дали відповідь

8 лютого 2024

13:31Ігнат відповів, коли Україна зможе отримати винищувачі F-16

14 лютого 2024
Новина з фото

23:29 Садовий відповів на слова віцеспікера Польщі про "бандерівську мову"

13 лютого 2024
Новина з відео

21:34 Деякі українці отримують мобілізаційні розпорядження — що це та кого стосується

8 лютого 2024

06:40 Ціни на брухт в Україні — скільки коштує 1 кг чормету у лютому

Актуальне по темі