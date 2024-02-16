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Поляки заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной

16 февраля 2024 13:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Поляки заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной
Блокирование движение грузовиков на границе Украины. Фото: РБК-Украина
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчова".

Об этом сообщила Государственная пограничная служба в пятницу, 16 февраля.

Ситуация на границе 16 февраля

По словам польских пограничников  около 11:10 польские фермеры начали блокировать движение грузовых автомобилей возле КПП "Корчова", который граничит с украинским пунктом пропуска "Краковец".

В связи с этим возникли трудности как при выезде из Польши, так и при въезде в нее. Около 1730 грузовиков ожидают въезда в Украину на территории Польши. Ограничения для движения автобусов и легковых автомобилей не предвидятся.

ГПСУ
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, глава Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире Новини.LIVE рассказал про переговоры с Польшей о блокировании границы. По его словам, ситуацию не удастся быстро разрешить, а сами переговоры могут затянуться на год. 

Ранее польские фермеры начали протест на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". 

Польша
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