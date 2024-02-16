Поляки заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова".
Про це повідомила Державна прикордонна служба у п'ятницю, 16 лютого.
Ситуація на кордоні 16 лютого
За словами польських прикордонників, близько 11:10 польські фермери почали блокувати рух вантажних автомобілів біля КПП "Корчова", що межує з українським пунктом пропуску "Краківець".
У зв'язку з цим виникли труднощі як під час виїзду з Польщі, так і при в'їзді до неї. Близько 1730 вантажівок очікують на в'їзд до України на території Польщі. Обмеження для руху автобусів та легкових автомобілів не передбачаються.
Нагадаємо, голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів про переговори з Польщею щодо блокування кордону. З його слів, ситуацію не вдасться швидко вирішити, а самі переговори можуть затягтися на рік.
Раніше польські фермери розпочали протест на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів".
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