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Поляки заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною

16 лютого 2024 13:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Поляки заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною
Блокування руху вантажівок на кордоні України. Фото: РБК-Україна
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Польські фермери заблокували шостий пункт пропуску на кордоні з Україною. Йдеться про КПП "Корчова".

Про це повідомила Державна прикордонна служба у п'ятницю, 16 лютого.

Ситуація на кордоні 16 лютого

За словами польських прикордонників, близько 11:10 польські фермери почали блокувати рух вантажних автомобілів біля КПП "Корчова", що межує з українським пунктом пропуску "Краківець".

У зв'язку з цим виникли труднощі як під час виїзду з Польщі, так і при в'їзді до неї. Близько 1730 вантажівок очікують на в'їзд до України на території Польщі. Обмеження для руху автобусів та легкових автомобілів не передбачаються.

ДПСУ
Повідомлення ДПСУ. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі Новини.LIVE розповів про переговори з Польщею щодо блокування кордону. З його слів, ситуацію не вдасться швидко вирішити, а самі переговори можуть затягтися на рік.

Раніше польські фермери розпочали протест на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів".

Польща
кордон
КПП
вантажівки
фермери
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блокада

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