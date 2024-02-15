Польские фермеры забросали яйцами Офис Еврокомиссии во Вроцлаве
В центре Вроцлава (Польша) проходит акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышло около тысячи участников.
Об этом сообщает Польское Радио в четверг, 15 февраля.
Акция протеста в Польше
Демонстранты прошли по улицам до здания, где располагаются институции Евросоюза и изначально не планировали перекрывать дороги. Впрочем, после вручения требований ЕС возможна блокировка улиц Вроцлава.
Издание Poland Daily 24 сообщает, что в ходе протеста также произошли столкновения с полицией. На место событий прибыло более 300 тракторов. Протестующие атаковали офис Еврокомиссии в городе, бросая в него яйца и поджигая шины. Это спровоцировало разгон митинга и усилило напряженность.
Какие требования фермеров
Фермеры выдвинули несколько ключевых требований, среди них:
- отмена соглашения Green Deal;
- прекращение движения товаров на границе с Украиной;
- запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины;
- отмена экологических программ;
- реализация долгосрочных мер поддержки конкурентоспособности сельского хозяйства;
- ограничение импорта из третьих стран;
- корректировка минимальных цен на агропродукцию с учетом инфляции.
Напомним, польские фермеры снова начали протест на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе по состоянию на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.
С 20 февраля фермеры планируют перекрыть все пограничные пункты из Украины. Акция протеста продлится около месяца.
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