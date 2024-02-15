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Польские фермеры забросали яйцами Офис Еврокомиссии во Вроцлаве

15 февраля 2024 18:07
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские фермеры забросали яйцами Офис Еврокомиссии во Вроцлаве
Польские фермеры поджигают шины. Фото: tuwroclaw.com
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

В центре Вроцлава (Польша) проходит акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышло около тысячи участников. 

Об этом сообщает Польское Радио в четверг, 15 февраля.

Акция протеста в Польше

Демонстранты прошли по улицам до здания, где располагаются институции Евросоюза и изначально не планировали перекрывать дороги. Впрочем, после вручения требований ЕС возможна блокировка улиц Вроцлава.

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com
 

Издание Poland Daily 24 сообщает, что в ходе протеста также произошли столкновения с полицией. На место событий прибыло более 300 тракторов. Протестующие атаковали офис Еврокомиссии в городе, бросая в него яйца и поджигая шины. Это спровоцировало разгон митинга и усилило напряженность.

Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com

Какие требования фермеров

Фермеры выдвинули несколько ключевых требований, среди них:

  • отмена соглашения Green Deal;
  • прекращение движения товаров на границе с Украиной; 
  • запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины;
  •  отмена экологических программ; 
  • реализация долгосрочных мер поддержки конкурентоспособности сельского хозяйства; 
  • ограничение импорта из третьих стран;
  • корректировка минимальных цен на агропродукцию с учетом инфляции.
Акция протеста в Польше
Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com

Напомним, польские фермеры снова начали протест на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе по состоянию на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

С 20 февраля фермеры планируют перекрыть все пограничные пункты из Украины. Акция протеста продлится около месяца.

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