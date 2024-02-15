Польские фермеры забросали яйцами Офис Еврокомиссии во Вроцлаве

Польские фермеры поджигают шины. Фото: tuwroclaw.com

В центре Вроцлава (Польша) проходит акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышло около тысячи участников.

Об этом сообщает Польское Радио в четверг, 15 февраля.

Акция протеста в Польше

Демонстранты прошли по улицам до здания, где располагаются институции Евросоюза и изначально не планировали перекрывать дороги. Впрочем, после вручения требований ЕС возможна блокировка улиц Вроцлава.

Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com



Издание Poland Daily 24 сообщает, что в ходе протеста также произошли столкновения с полицией. На место событий прибыло более 300 тракторов. Протестующие атаковали офис Еврокомиссии в городе, бросая в него яйца и поджигая шины. Это спровоцировало разгон митинга и усилило напряженность.

Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com

Какие требования фермеров

Фермеры выдвинули несколько ключевых требований, среди них:

отмена соглашения Green Deal;

прекращение движения товаров на границе с Украиной;

запрет на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины;

отмена экологических программ;

реализация долгосрочных мер поддержки конкурентоспособности сельского хозяйства;

ограничение импорта из третьих стран;

корректировка минимальных цен на агропродукцию с учетом инфляции.

Акция протеста в Польше. Фото: tuwroclaw.com

Напомним, польские фермеры снова начали протест на КПП "Шегини", "Устилуг" и "Угринов". В очереди на границе по состоянию на 13 февраля находилось около 1250 грузовиков.

С 20 февраля фермеры планируют перекрыть все пограничные пункты из Украины. Акция протеста продлится около месяца.