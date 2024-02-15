Польські фермери закидали яйцями Офіс Єврокомісії у Вроцлаві
У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.
Про це повідомляє Польське Радіо у четвер, 15 лютого.
Акція протесту у Польщі
Демонстранти пройшли вулицями до будівлі, де розташовуються інституції Євросоюзу і спочатку не планували перекривати дороги. Втім, після вручення вимог ЄС можливе блокування вулиць Вроцлава.
Видання Poland Daily 24 повідомляє, що під час протесту також відбулися зіткнення з поліцією. На місце подій прибуло понад 300 тракторів. Протестувальники атакували офіс Єврокомісії у місті, кидаючи в нього яйця та підпалюючи шини. Це спровокувало розгін мітингу та посилило напруженість.
Які вимоги фермерів
Фермери висунули кілька ключових вимог, серед них:
- скасування угоди Green Deal;
- припинення руху товарів на кордоні з Україною;
- заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України;
- скасування екологічних програм;
- реалізація довгострокових заходів щодо підтримки конкурентоспроможності сільського господарства;
- обмеження імпорту із третіх країн;
- коригування мінімальних цін агропродукцію з урахуванням інфляції.
Нагадаємо, польські фермери знову розпочали протест на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". У черзі на кордоні станом на 13 лютого було близько 1250 вантажівок.
З 20 лютого фермери планують перекрити усі прикордонні пункти з України. Акція протесту триватиме близько місяця.
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