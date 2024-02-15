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Польські фермери закидали яйцями Офіс Єврокомісії у Вроцлаві

15 лютого 2024 18:07
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Польські фермери закидали яйцями Офіс Єврокомісії у Вроцлаві
Польські селяни підпалюють шини. Фото: tuwroclaw.com
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.

Про це повідомляє Польське Радіо у четвер, 15 лютого.

Акція протесту у Польщі

Демонстранти пройшли вулицями до будівлі, де розташовуються інституції Євросоюзу і спочатку не планували перекривати дороги. Втім, після вручення вимог ЄС можливе блокування вулиць Вроцлава.

Акція протесту у Польщі
Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Видання Poland Daily 24 повідомляє, що під час протесту також відбулися зіткнення з поліцією. На місце подій прибуло понад 300 тракторів. Протестувальники атакували офіс Єврокомісії у місті, кидаючи в нього яйця та підпалюючи шини. Це спровокувало розгін мітингу та посилило напруженість.

Акція протесту у Польщі
Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Які вимоги фермерів

Фермери висунули кілька ключових вимог, серед них:

  • скасування угоди Green Deal;
  • припинення руху товарів на кордоні з Україною;
  • заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України;
  • скасування екологічних програм;
  • реалізація довгострокових заходів щодо підтримки конкурентоспроможності сільського господарства;
  • обмеження імпорту із третіх країн;
  • коригування мінімальних цін агропродукцію з урахуванням інфляції.
Акція протесту у Польщі
Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Нагадаємо, польські фермери знову розпочали протест на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". У черзі на кордоні станом на 13 лютого було близько 1250 вантажівок.

З 20 лютого фермери планують перекрити усі прикордонні пункти з України. Акція протесту триватиме близько місяця.

Європейський союз
Польща
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Єврокомісія
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