Польські фермери закидали яйцями Офіс Єврокомісії у Вроцлаві

Польські селяни підпалюють шини. Фото: tuwroclaw.com

У центрі Вроцлава (Польща) відбувається акція протесту фермерів проти вимог Європейської комісії. На демонстрацію вийшло близько тисячі учасників.

Про це повідомляє Польське Радіо у четвер, 15 лютого.

Акція протесту у Польщі

Демонстранти пройшли вулицями до будівлі, де розташовуються інституції Євросоюзу і спочатку не планували перекривати дороги. Втім, після вручення вимог ЄС можливе блокування вулиць Вроцлава.

Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Видання Poland Daily 24 повідомляє, що під час протесту також відбулися зіткнення з поліцією. На місце подій прибуло понад 300 тракторів. Протестувальники атакували офіс Єврокомісії у місті, кидаючи в нього яйця та підпалюючи шини. Це спровокувало розгін мітингу та посилило напруженість.

Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Які вимоги фермерів

Фермери висунули кілька ключових вимог, серед них:

скасування угоди Green Deal;

припинення руху товарів на кордоні з Україною;

заборона імпорту сільськогосподарської продукції з України;

скасування екологічних програм;

реалізація довгострокових заходів щодо підтримки конкурентоспроможності сільського господарства;

обмеження імпорту із третіх країн;

коригування мінімальних цін агропродукцію з урахуванням інфляції.

Акція протесту у Польщі. Фото: tuwroclaw.com

Нагадаємо, польські фермери знову розпочали протест на КПП "Шегині", "Устилуг" та "Угринів". У черзі на кордоні станом на 13 лютого було близько 1250 вантажівок.

З 20 лютого фермери планують перекрити усі прикордонні пункти з України. Акція протесту триватиме близько місяця.