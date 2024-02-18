Польские фермеры начали блокировать проезд пассажирских автобусов, — соцсети
Польские фермеры на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Ранее они пытались перекрыть железнодорожные пути на станции "Дорогуск".
Соответствующее сообщение распространили в социальных сетях в воскресенье, 18 февраля.
Блокада проезда пассажирских автобусов
В соцсетях активно пишут, что фермеры якобы перекрыли дорогу на границе с Украиной для пассажирских автобусов. В подписи к видео сказано, что поляков очень много и они не разрешают проехать автобусам.
На видео видно, как из автобуса снимают польских фермеров, которые стали толпой перед проездом.
Блокировка железнодорожной станции
Государственная пограничная служба сообщила, что между 15:30 и 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" участники протеста пытались остановить движение по железной дороге, но польская полиция предотвратила их попытки. Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.
Однако дорожное движение для грузовиков в обоих направлениях на подходах к Дорогуску остается полностью перекрытым.
В центре Вроцлава (Польша) проходит акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышло около тысячи участников.
Напомним, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы. Если блокада границы во главе с польскими фермерами не будет снята до конца февраля, наш бюджет потерпит немалый ущерб.
Ранее польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчова".
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