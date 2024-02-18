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Польские фермеры начали блокировать проезд пассажирских автобусов, — соцсети

18 февраля 2024 22:36
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Польские фермеры начали блокировать проезд пассажирских автобусов, — соцсети
Акция протеста польских фермеров. Фото: twitter.com/MRiRW_GOV_PL
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Польские фермеры на границе с Украиной начали блокировать проезд пассажирских автобусов. Ранее они пытались перекрыть железнодорожные пути на станции "Дорогуск".

Соответствующее сообщение распространили в социальных сетях в воскресенье, 18 февраля.

Блокада проезда пассажирских автобусов

В соцсетях активно пишут, что фермеры якобы перекрыли дорогу на границе с Украиной для пассажирских автобусов. В подписи к видео сказано, что поляков очень много и они не разрешают проехать автобусам.

На видео видно, как из автобуса снимают польских фермеров, которые стали толпой перед проездом.

Блокировка железнодорожной станции

Государственная пограничная служба сообщила, что  между 15:30 и 17:30 на железнодорожной станции "Дорогуск" участники протеста пытались остановить движение по железной дороге, но польская полиция предотвратила их попытки. Сейчас поезда курсируют в обычном режиме.

Однако дорожное движение для грузовиков в обоих направлениях на подходах к Дорогуску остается полностью перекрытым.

В центре Вроцлава (Польша) проходит акция протеста фермеров против требований Европейской комиссии. На демонстрацию вышло около тысячи участников. 

скриншот
Сообщение ГПСУ. Фото: скриншот

Напомним, Украина может потерять более нескольких миллиардов гривен из-за блокады польской границы. Если блокада границы во главе с польскими фермерами не будет снята до конца февраля, наш бюджет потерпит немалый ущерб.

Ранее польские фермеры заблокировали шестой пункт пропуска на границе с Украиной. Речь идет о КПП "Корчова".

Польша
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Украина
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