Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Сегодня arrow Зеленский резко отреагировал на протесты польских фермеров arrow

Зеленский резко отреагировал на протесты польских фермеров

19 февраля 2024 21:26
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Зеленский резко отреагировал на протесты польских фермеров
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное". По его словам, в этом вопросе должна быть справедливость.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения в понедельник, 19 февраля.

Какая ситуация с экспортом украинского зерна через границу Польши

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время через границу Польши проходит только 5% украинского агроэкспорта. Он отметил, что подобная ситуация демонстрирует "эрозию солидарности".

"Поэтому действительно ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски", — сказал глава государства.

Как решить эту проблему

Президент отметил, что необходимо совместными усилиями решить эту ситуацию.

"Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы. Спасибо всем, кто борется и работает ради нашего государства и людей! Спасибо всем, кто помогает!" Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Напомним, 18 февраля польские фермеры начали митинг уже и на железнодорожном пути. Протестующие поставили по дороге сельскохозяйственную технику и написали на плакатах оскорбительные надписи.

Также мы писали, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили ситуацию на границе с Польшей.

Владимир Зеленский
граница
протесты
Европа
экспорт зерна
Купянск
люди
война в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:18 ТЦК изобрели новый "хитрый" способ вручить повестку — юрист прокомментировал ситуацию

13 февраля 2024

20:00 Адвокат назвал еще одно основание для снятия с военного учета

7 февраля 2024

19:34 Под корой Земли обнаружен подземный водный мир и другая жизнь

Новость с видео

03:14 Эти деревья нельзя сажать на участке — опасность для здоровья и дома

Новость с видео

21:24 Какие штатские специальности сейчас больше всего нужны армии — в ВСУ дали ответ

8 февраля 2024

13:31Игнат ответил, когда Украина сможет получить истребители F-16

14 февраля 2024
Новость с фото

23:29 Садовый ответил на слова вице-спикера Польши о "бандеровском языке"

13 февраля 2024
Новость с видео

21:34 Некоторые украинцы получают мобилизационные распоряжения — что это и кого касается

8 февраля 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в феврале

6 февраля 2024

06:10 Некоторые пенсионеры получат надбавки до 570 грн — категории граждан

Актуальное по теме