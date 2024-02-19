Зеленский резко отреагировал на протесты польских фермеров

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что протесты польских фермеров на границе нельзя воспринимать "как нечто нормальное и обыденное". По его словам, в этом вопросе должна быть справедливость.

Об этом он сказал во время своего вечернего обращения в понедельник, 19 февраля.

Какая ситуация с экспортом украинского зерна через границу Польши

Зеленский подчеркнул, что в настоящее время через границу Польши проходит только 5% украинского агроэкспорта. Он отметил, что подобная ситуация демонстрирует "эрозию солидарности".

"Поэтому действительно ситуация не в зерне, а, скорее, в политике. И под Купянском, недалеко от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости из границы с Польшей выглядят просто издевательски", — сказал глава государства.

Как решить эту проблему

Президент отметил, что необходимо совместными усилиями решить эту ситуацию.

"Нужны общие решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы. Спасибо всем, кто борется и работает ради нашего государства и людей! Спасибо всем, кто помогает!" Слава Украине!" — добавил Зеленский.

Напомним, 18 февраля польские фермеры начали митинг уже и на железнодорожном пути. Протестующие поставили по дороге сельскохозяйственную технику и написали на плакатах оскорбительные надписи.

Также мы писали, что глава украинского правительства Денис Шмыгаль провел телефонный разговор с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Они обсудили ситуацию на границе с Польшей.